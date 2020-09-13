Riverside 山火火勢仍猛烈　官員呼籲卡縣居民減少用水 南部大火證實人為放火　疑兇已被關押



天氣轉 多場火勢受控 更多居民獲准回家

（本報綜述）隨著天氣好轉，本州多個火場的火勢蔓延速度已放緩，也令到消防員可以更安全的展開滅火工作，有些城鎮亦調低撤離令的級別，有被撤離的居民獲准回家。據報導，今次本州數十場大火已導致至少6人死亡，多人下落不明及過萬建築被燒掉。

卡加瑪士縣的Riverside繼續在延燒，但擴散速度放緩，火場面積超過13萬英畝。Molalla 及Estacade 市仍處於3級撤離狀態。消防官員呼籲在1和2級撤離令的居民應盡量避免使用道路，留給需立即撤離人士用；並且盡量減少用水，確保消防員有足夠的水滅火。同時每晚10時至早上6時的宵禁令仍然有效。

目前有246名消防員正在Riverside 火場救火，消防官員指，在周五的利好天氣下，消防員可以建造多條限火線，進一步限制火勢的蔓延。官員表示，Riverside 山火和馬里恩縣的Beachie Creek 山火。

馬里恩縣的兩場山火面積共有323,000英畝，其中Beachie Creek山火有187,000英畝，獅子頭山火亦超過138,000英畝。

至於在華盛頓縣Henry Hagg 湖附近由電纜倒下所引起的電纜大火已受控，當地的撤離級別已下降，原在3級撤離令下的Cherry Grove 社區，目前已回落到一級。居民已獲准回家，只是要有一個撤離計劃和準備好要帶離的物件。

在海邊的林肯鎮Echo山火，撤離令級別亦已下調，有些地區甚至被取消，居民可獲准回家。



在俄勒岡州南部Jackson 縣的Almeda 大火，已燒毀了Phoenix（鳳凰城）和Talent兩個小城鎮，有過千房屋被燒毀，目前知道的有兩人死亡，有50多人下落不明，超過2,000名居民變得無家可歸，鎮上仍是斷水斷電。

當地警方已證實這場大火是人為的，並已將41歲的Bakkela 拘捕，並控告他兩項放火罪，15項刑事破壞和14項危害他人安全罪。警方表示，在周二當天，當地鳳凰城鎮一名居民看到Bakkela在他屋後起火，由於火勢非常猛烈，該名居民要立即離開住宅，當警察到場時，見到Bakkela還站在大火旁邊，於是將其拘捕，並在其身上找到冰毒。