Ritz bits含芝士夾心餅 Goldfish餅 疑染沙門氏菌需回收

隸屬美國金寶湯公司(Campbell Soup Company)的金魚餅,可能被沙門氏菌污染的四款金魚餅乾為:加味增量切達芝士(Flavor Blasted® Xtra Cheddar)、加味酸奶酪洋蔥(Flavor Blasted® Sour Cream & Onion)、增量切達芝士全穀烘烤小金魚(Goldfish® Baked with Whole Grain Xtra Cheddar)、增量切達芝士小金魚加椒鹽卷餅(Goldfish® Mix Xtra Cheddar + Pretzel)。琣伯莉提供四款金魚餅乾的各種容量包裝以及銷售代碼,回收量合計共330萬包,有效期限分布於2018年11月至2019年4月。公司良心提醒消費者詳細查明,且願提供全額退貨,希望消費者暫時別吃金魚餅乾,降低感染風險。

