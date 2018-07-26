Ritz bits含芝士夾心餅 Goldfish餅 疑染沙門氏菌需回收

（綜合報導）兩款在美國深受歡迎的餅乾產品，因收到原料供應商通知，乳清粉（whey powder）可能被沙門氏菌污染，相繼宣佈自願回收產品。商家強調，回收行動只是預防措施，至目前為止，未有接到有人因食用這產品而染病的投訴。

兩款產品分別是含芝士的Ritz bits夾心餅及Pepperidge Farm（琣伯莉）的四款金魚餅乾（Goldfish）。

隸屬全球最大零食生產商億滋的Ritz餅乾，需要召回的產品有10多款，包括不同包裝的芝士夾心餅乾（Ritz Bits Cheese Cracker Sandwiches）、芝士夾心餅(Ritz Cheese Cracker Sandwiches)、煙肉夾心餅配芝士餡(Ritz Bacon Cracker Sandwiches with Cheese Filling)及迷你芝士夾心餅(Ritz Bits Cheese)等，產品有效日期由2019年1月14日至4月13日不等。

隸屬美國金寶湯公司（Campbell Soup Company）的金魚餅，可能被沙門氏菌污染的四款金魚餅乾為：加味增量切達芝士（Flavor Blasted® Xtra Cheddar）、加味酸奶酪洋蔥（Flavor Blasted® Sour Cream & Onion）、增量切達芝士全穀烘烤小金魚（Goldfish® Baked with Whole Grain Xtra Cheddar）、增量切達芝士小金魚加椒鹽卷餅（Goldfish® Mix Xtra Cheddar + Pretzel）。琣伯莉提供四款金魚餅乾的各種容量包裝以及銷售代碼，回收量合計共330萬包，有效期限分布於2018年11月至2019年4月。公司良心提醒消費者詳細查明，且願提供全額退貨，希望消費者暫時別吃金魚餅乾，降低感染風險。

另外，Flowers Foods也宣布在全國回收旗下生產的瑞士卷，原因是該廠商在生產過程中使用了懷疑有問題的乳清蛋白，受影響的品牌包括Mrs. Freshley’s、Food Lion、H-E-B、Baker’s Treat等品牌經銷的瑞士卷。

今年夏季，美國爆發百餘件家樂氏蜂蜜穀片引起的沙門氏菌感染，遍及33州。民眾吃下沙門氏菌污染食品後12至72小時會腹痛，感染症狀還包括腹瀉、嘔吐、發燒、暈眩，可能持續約四至七天。