PSU發槍擊一人死亡 兇手仍在潛逃

（綜合報道）槍擊案全國蔓延，從拉斯維加斯音樂節的大規模掃射，再到紐約恐怖分子襲擊路人，直到最近德克薩斯州教會的極端宗教激進分子，都讓全國陷入了恐慌之中。

本週二凌晨（7日）1時左右，波特蘭州立大學（PSU）校區內近VUE公寓發生一起槍擊案。死者在警察趕到之前已經倒地不省人事，在法醫的鑒定之下，死者被確認已死亡，死因正是被槍傷至死。

根據附近居民表示，他們與凌晨1時不到一點點就聽見砰砰砰的巨響，有些人認為是放煙花，有些人認為是建築物到底所發出的聲音不過確認是槍聲的一些居民立即撥打911。

一名不願意透露姓名的居民表示，他和他的朋友們正準備回家，在公寓門口的賽百味三明治店旁的草叢中見到一名男子躺在地上，那時候他們以為他只是喝醉了躺在路邊。當他們想要試圖抬他起來時，發現他已經受了傷，於事報警。

大約凌晨1點20分左右，公寓門門口的路段全被警車包圍，同時還拉起了警戒線。警方還出動了警犬在大學區中搜尋更多有關的線索。

警察表示，死者是一名成年男性，身份還未得到確認，兇手仍然在逃。

警察的現場調查工作一直進行到早上10點多，警察表示他們目前只是派出調查人員在案發現場進行搜證據。

波特蘭州立大學校警表示，他們不是認為這是一起針對學生的案件，凌晨所拉的黃色警戒線在晚些時候已經被撤下。學校以及學生也沒有因為次槍擊案造成任何課堂上的延誤。