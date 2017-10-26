Powell 街園圃即將發展成自存倉 附近居民表不滿

（本報綜述）自存倉的業務再次篷勃起來，公司們紛紛選地收購，建造更多新倉庫。最近一自存倉公司選中了位於Powell 60多街的7 Dee園圃，將其購下作為新的自存倉地點。附近居民對此表示不滿，認為買家應在發展的同時考慮到社區的需要。

波特蘭市經濟轉好後，到處大興土木，已大大改變了各區的面貌，包括華人和華商聚集的Powell 街和翡翠區。

早前，Target 百貨公司宣佈將在Powell 街的保齡球場原址開設分店；而本月初，位於Powell 60街的 7 Dees 園圃表示即將關閉，原址已被一個自存倉集團購下，準備建造一座三層高，共有900個單位的自存倉。

7 Dee園圃是本市一家有60年歷史由家族擁有的公司，一共有五家園圃，位於Powell 街的是第一家。公司的總裁表示，該公司從未想過要將Powell 街的園圃賣掉，是自存倉公司提出收購，並給他們一個不可能拒絕的好價，令到他們決定改變先前決定的發展策略。

去年，一份財經報報導7 Dees 園圃準備發展成一間5,000萬元財富的公司，為此他們定出了一個四年計劃。今次的收購，使該公司改在近郊的農地上發展，以應對市內百貨公司日漸擴大的園圃部門，包括Fred Meyer 和Home Depot等。

附近居民投訴，一棟三層高的自存倉建築物，完全與區內的民宅和商業住宅不相融，並將改變區內目前友善和諧的氣氛。原來的花圃是居民可步行而到的一個商舖；變成一座大型上鎖的倉庫後，就與這區的氣氛顯得格格不入。而且倉庫能創造的職位就只有幾個，對社區沒有太大的好處。

有居民表示，該區需要的是一間可為居民創造就業機會的大型零售店或是廉租屋，並不是一些只能對一個人有好處的設施。

在翡翠區的中心點，富康商場隔鄰亦將進行另一個自存倉工程，有不少關心這區的人士在獲知這消息時都表示非常可惜，因為這是區內一塊少有的可發展地皮，而自存倉不能對區內的經濟有太大的效益。去年在消息發出之時，多間商戶和附近的街坊會均表示反對，特別是建築物的設計。經多次與倉庫公司的商討，公司決定修改設計已配合鄰舍的要求，同時在翡翠區委員會的力爭下，自存倉公司亦承諾會撥出給予社區使用的空間。

根據自存倉公司Leon Capital Group 的網業，自存倉的需求在過去十年，不斷在增加，缺乏新的建造工程已令到自存倉的租金飆升到歷史新高點，業內人士更預測在未來五至七年，將會是自存倉業的最佳投資期。

波特蘭市政府亦表示，雖然沒有一個正式的統計數字，但他們都察覺到興建自存倉的申請有增加的趨勢。他們亦正收緊有關的設計要求，包括保安、燈光等，因為根據紀錄，波特蘭市有不少罪案是在自存倉地帶發生的。當這些設施要進入住宅區時，路人的安全就特別受到關注。

在Powell 街這新設施，市政府亦正密切留意中，附近居民或商戶亦積極表達意見，要求自存倉公司為社區出一點力。有要求自存倉公司在地下一層增設一個可供民眾使用的社區空間及多間小型辦公室，以增加倉庫地址的人流。至目前為止，自存倉公司仍未有任何有關的答覆。