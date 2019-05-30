Parkrose高中生因攜槍進入校園面臨新的指控

（本報綜述）早前，波特蘭Parkrose高中一名叫格拉納多斯的男學生攜帶裝滿子彈的霰彈槍進入校園課室並試圖開槍。這名學生隨後被同校身兼保安的足球教練制服。

格拉納多斯在上個星期一被指控在公共建築物內擁有槍支，在公共場所擁有裝載的槍支和魯莽危害他人三項罪名。不過，他拒絕認罪。

週五，馬爾特諾馬（Multnomah）縣的一個大陪審團除了上述三項罪名，還增加起訴格拉納多斯試圖開槍。

波特蘭警方告訴媒體，事發當日沒有人受傷，也沒有任何證據顯示有人開槍。

據稱，格拉納多斯星期二在法庭上短暫出庭，因為他的律師亞無法到場，審判推遲到星期三。

警方稱，格拉納多斯帶進校園內的霰彈槍中只有一發子彈並沒有攜帶任何其他武器或彈藥。在法庭上提交的逮捕表也提到了格拉納多斯“企圖自殺”。

目擊者稱，格拉納多斯在午餐前帶著霰彈槍進入課室，並被同一學校的足球教練解除武裝。當時，班上約有15名學生。

足球教練稱，他從其他學生那裡得到有人攜帶槍支進入學校後，就立即行動，四處尋找，最終在走廊碰到格拉納多斯。

據學生稱，格拉納多斯至少擁有一支有子彈的槍，他經常談論他的槍支。事發當日，格拉納多斯說他喝了很多酒，很不開心，想自殺。據稱，格拉納多斯如此反常，可能跟他剛剛失戀有關。但多名目擊者稱，格拉納多斯確實舉起過槍並試圖開槍。由於他的霰彈槍適合近距離射擊，萬一被他成功開槍，後果不堪設想。

目前沒有信息說明格拉納多斯的槍支是從哪裡來的。