NBA球星科比布萊恩直升機意外身亡　終年41歲

（綜合報導）美國退役NBA傳奇球星科比布萊恩，周日（26日）在加州乘搭私人直升機期間，疑遇上惡劣天氣，不幸墜機身亡，終年41歲。機上連同他在內的9人全部罹難，包括其13歲女兒，當局正調查事故原因。

全國運輸安全委員會（NTSB）調查人員在空難現場搜證，相信直升機因大霧而於墜毀前一刻高速爬升以避過雲層。專家指飛行紀錄顯示直升機出事前，突然爬升及急墜，認為機師是在濃霧中迷失方向。

事發當天，加州濃霧情況極為嚴重，當地警方的直升機亦已停飛。涉事的西科斯基S76私人直升機，當日獲准按「特殊目視飛行規則」飛行。初步調查顯示，直升機當時先向南飛，然後轉向西飛，高度一度只有1400呎，空管人員曾多次警告機師佐巴揚（Ara Zobayan）直升機的飛行高度太低，雷達根本無法追蹤。

科比的死訊震驚全球，過去的對手、隊友以至球迷均難以接受，這球壇巨星在告別NBA僅3年多便黯然殞落。科比布萊恩於當地時間周日早上9時許，乘坐私人直升機，從其家鄉加州紐波特港出發前往位於紹森歐克斯、科比布萊恩旗下的曼巴體育學院練習籃球。直升機曾於9時20分嘗試降落在伯班克機場，但據報因天氣狀況太差而未獲許可，機場一度提醒直升機飛得太低，但其後失去聯絡。約15分鐘後，直升機在洛杉磯卡拉巴薩斯的山區失事墜毀，其墜落點地勢險要，殘骸引發樹叢起火。

消防員於9時47分接報後派員趕赴現場，可惜未能發現生還者。據悉，機上除了科比布萊恩及其暱稱「Gigi」的二女兒詹納（Gianna），還有機師佐巴揚（Ara Zobayan）、詹納所屬校隊的教練莫塞（Christina Mauser）、詹納的女隊友阿莉莎、她父親兼橙縣海岸學院棒球教練阿圖貝里及母親凱里、另一隊友佩頓及其母親莎拉。高比拜仁的妻子雲妮莎及另外3名女兒則不在機上。

科比2016年退役後進軍商界，出入都喜歡用直升機代步，單是1月份已有多次飛行紀錄。據報道其所用型號的直升機價值1800萬美元，1991年製造，屬於比較安全的機型，隸屬Island Express Holding，美國總統特朗普、英國王室等都有同一型號。直升機製造商西科斯基在Twitter發文哀悼，承諾全力配合當局調查。

美國總統特朗普在社交網發文悼念︰「科比布萊恩已經是史上其中一名最偉大的籃球員，但他的人生才剛開始。他深愛其家人，對未來抱持強烈熱情。他美麗的女兒不幸遇難，令悲劇更令人傷痛震驚。」特朗普又向高比遺孀雲妮莎及其家人致哀。

科比布萊恩1978年生於美國費城，是NBA史上最偉大球員之一。20年職業生涯全數效力洛杉磯湖人隊。科比球員生涯總得分達到33,643分，一度位居NBA歷史第三位，在上周六（25日）才剛被勒邦占士超越。科比曾5次帶領湖人隊贏得NBA總冠軍，個人榮譽則包括兩度獲選總決賽最有價值球員、一屆年度最有價值球員、兩次得分王。另外他11次入選NBA最佳陣容，18次入選全明星賽，並為兩屆奧運會金牌得主。

NBA未有取消同日稍後的賽事，不少球員在比賽中難掩傷痛，多支球隊均有為科比致哀。有科比的粉絲則表示難以接受偶像死訊，難過得全身顫抖哭泣。