Montavilla 農貿市埸將於5月5日開始

（本報訊）春暖花開的日子到來，極受大眾喜愛的農貿市埸亦紛紛開始營業。

到農貿市場選購農產品，給人的感覺是份外的健康和新鮮，對講求健康的新一代，逛農貿市場是樂趣。在大波特蘭地區到處都有農夫市場。

今年已踏入第13季，鄰近翡翠區的Montavilla 農貿市埸亦將於5月5日開始，該農貿市埸所提供有新鮮的瓜菜和水果，烘焙食品，肉類、雞蛋、鮮花、植物和一些特色食品。

Montavilla 農貿市埸今季開始加入新的項目，每月會邀請不同的營養學家主持健康講座，這些講座將突出市場食品可提供的治療特性，並有健康飲食和美味食譜等的介紹。 還會有音樂會，臉部彩繪和烹飪示範等等。

今年Montavilla 農貿市埸仍如往年的接受政府的糧食補助EBT / SNAP，並提供一元對一元的食品配對捐助，最高限額為10元。過去數年，藉著商家和個人的捐助，農貿市埸已為有需要的家庭捐助了超過六萬元的食物。另外，很多農民也接受WIC和高級農民市場營養計劃優惠券。

特别感謝Plywood先生，Montavilla East Tabor商業協會以及個别捐贈者，本季我們將通過Everybody Eats計劃將EBT / SNAP卡兑換美元（最高10美元）！ 在過去數年，農貿市場已為一些糧食不安的鄰舍得到高質量本地食品超過60,000美元的捐助。很多農民也接受WIC和長者農貿市場營養計劃優惠券。

Montavilla農貿市場始於2007年，起初是一班有遠見的居民和企業聯合起來，為Montavilla社區帶來新鮮的當地食品。 現已從剛開始的每年營業11個星期和只有17個攤位，增加到目前每年營業10個月和有45家供應商的攤位。

Montavilla農貿市場將於5月5日至10月27日每週日10-2開放，11月至2月每月開放一次。 它位於SE Stark街77街。

農貿市場是春夏天時間大受歡迎和最適宜一家大小的節目，一邊選購新鮮的食品同時亦可了解本地的農產品和特式食品。

除了Montavilla農貿市場之外，波特蘭地區其他的農貿市埸亦陸續開業：