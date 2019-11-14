Medicare Part B變貴 保險費和免賠額都上漲

（綜合報導）2020年的美國國家老年人醫療保險Medicare B Part有了新的變化，其中保險費和免賠額都將上漲。

據「今日美國」網站報導，美國醫療保險和醫療補助服務中心8日對外宣布了新的2020年醫保費率。對於大約70%的醫療保險計劃Medicare的受益人來說，保費將平均上漲近7% ，從2019年的每月135.50美元上漲到144.60美元。

此次每月9.10美元的漲幅同2019年的1.50美元的漲幅相比大幅提高。高收入退休人員支付的保險費還要更高，而且相關保險費率也在上升。

Medicare Part B保險的年免賠額（deductible），包括醫生就診和門診護理在內，在2020年也將增加7% ，達到198美元。這比2019年的每年185美元的免賠額增加了13美元。

這項聲明是在社會安全局將2020年退休人員的「生活成本調整」上調了1.6%之後近一個月後發布的。對每位退休人員來說，這意味著每月平均上漲了約24美元。

醫療保險權利中心主席里卡迪對此表示：「由於醫療保險費用的增加，那些真正依賴社會保障福利的人將會稍有損失。」「對於那些幾乎沒有儲蓄的人來說，任何醫療保險保費或藥物成本等費用的增加都將是很困難的。」 該組織是醫療保險問題的倡導者。

2019年，社保受益人（包括退休人員、殘疾人和已故退休人員的年輕遺屬）的「生活成本調整」已經上調了2.8% ，平均每月多出40.9美元，這是2012年以來的最高水平。政府通常會從Medicare Part B受益人的社保支票中扣除保費。

美國醫療保險Medicare將保險費的增加主要歸咎於由醫生辦公室管理的藥物支出的增加。這些藥物由Medicare Part B的門診福利負擔，其中包括許多癌症藥物。美國醫療保險和醫療補助服務中心在一份聲明中表示：「這些高昂的（藥物）費用產生了連鎖反應，並導致Medicare Part B的保費和免賠額增加。」而藥房藥物是由醫療保險的另一部分，Medicare Part D處方葯保險計劃負擔。

美國聯邦醫療保險計劃（Medicare）8日表示，2020年，醫療保險Medicare Part A受益人的可扣除住院費用將增加44美元，達到1408美元。這高於2019年的1364美元。它包括住院治療、專業護理設備和一些家庭保健服務。

在9月份，醫療保險Medicare曾宣布，聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage）的保費預計將比2018年下降23% ，對於打算在2020年參加醫療保險優勢計劃的2400多萬享有醫療保險（Medicare）的人來說，月平均保費將是過去13年來的最低水平。

此次針對2020年Medicare保險費的公告是在即將通過的控制老年人藥品成本的立法前景越來越不確定的背景下做出的。美國總統特朗普同眾議院議長裴洛西就本週提出的要求醫療保險Medicare協商藥品價格的法案產生了分歧。

特朗普表示，他支持參院的一項兩黨議案，該議案要求，如果製藥商提高藥品價格的幅度超過了通膨水平，就必須向醫療保險Medicare支付退款。

2020年醫療保險Medicare的開放註冊從10月15日開始，到12月7日結束。