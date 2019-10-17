Medicare重新登記15日開放，有重大改變！6000萬老人可換保險

（綜合報導）聯邦醫療保險(Medicare)一年一度的開放登記期由本月15日展開，全國6,000多萬名長者可借此改換或維持健保計畫，而專家敦促消費者注意有關的改變，尤其是聯邦醫療保險優良計畫 (Medicare Advantage)以及涵蓋處方藥的Medicare Part D。

Medicare 的開放登記期從10月15日到12月7日。由於各種計畫的費用和福利經常改變，因此每年仔細評估各種選擇非常重要，尤其明年法規有重大改變。

這些改變包括Medicare Advantage擴大福利，以及藥費自付額提高。聯邦政府協助消費者在網上比較Medicare各種計畫的工具Medicare Plan Finder已據此更新。

第一個選擇步驟，通常是決定參加傳統的聯邦醫療保險(Medicare)或是聯邦醫療保險優良計畫 (Medicare Advantage)。

Medicare的Part A和Part B分別涵蓋住院和看醫生福利。參加Part B得支付月費 (2019年大部分人的月費為135.5元)。傳統計畫在達到自付額上限後，使用福利得付20%共付額。這種計畫沒有醫療網限制，能夠找接受Medicare的任何醫生和醫院。參加這種計畫的人大部分也投保Part D，以減輕買藥負擔。

Medicare優良計畫則是由民營保險公司負責，以同樣保費提供Part A和Part B福利，而且經常也納入Part D，以及有限的眼睛和牙齒保險等額外福利。這些計畫會成立醫療網以控制費用，因此投保人能找的醫生和醫院有限制。

優良計畫去年開始獲准擴大保險福利，納入成人日間照護、家庭照護、疼痛管理和安全裝置。明年開始另一批擴大福利的新法規生效，包括安全扶手、營養輔導、看病接送、針灸、按摩治療和動物輔助治療。

這些福利看起來很誘人，可是其中有各種限制，不能不先弄清楚。

同時，Part D規定藥費達到某個限額後必須全額自付的條文，明年將取消，只是投保人仍可能面對更多自付額，尤其是需要使用昂貴藥物的人。

這是因為大部分藥物福利規定自付20%(或更高的)處方藥費，直到達到災難標準 (catastrophic limit)後才降到5%，而明年的災難標準將從現在的5,100元提高到6,350元。