Kumi Buffet 開始營業 壽司　燉湯　涼菜　海鮮任你吃到飽

（本報訊）喜歡吃的朋友們，在東南區的Kumi 自助餐已於上星期六開業，這是一家在東南區少見，提供不少中國口味的自助餐館。

壽司粉絲一定愛上這類不同款式，買相精緻的壽司；女士們喜愛一盅上的燉雞湯，多款精美的涼菜，龍蝦、螃蟹任你吃。

營業時間：午餐時段由上午11時至晚上9時半，周五及周六則至晚上10時半。

地址：11358 SE 82nd Ave, Happy Valley（WinCo超市Mall 內），電話：503-342-8888。