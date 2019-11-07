Kkoki韓燒餐廳 全新推出任點任食韓燒餐

$22 元起吃到飽 宵夜超抵 $16.95起

（本報記者彭振生攝影報導）位於Powell街與82街商場內的韓式燒烤餐廳——漢陽館（Kkoki）開業已超過半年，一直以其上乘新鮮的食材及獨特的配方，贏得了無數食客的讚譽。最近『漢陽館』推出“任點任食”套餐 ，讓喜愛韓式燒烤的朋友們，不能錯過！

所謂韓國燒烤，是朝鮮族的傳統烤肉方式，常用生鐵鍋、銅鍋等材質，通常在吃烤肉時，食材多以醃漬的肉類與海鮮為主，有時佐以醬料與蔬菜湯汁和在一起烤食。所以韓燒最注重的是店家內的醃製手法和肉質新鮮。

『漢陽館』今次推出有三款任點任吃韓燒套餐，價錢由二十多元至三十元左右，不同價格的任食套餐主要分別是食材的選擇，如海鮮類，鮮蝦等或上質肉類等。食客又可在套餐以外，以特價添加喜歡的前菜或湯類，如蒸蛋、泡菜湯、豆腐湯、餃子、炒麵等等。

先看一下『漢陽館』的蒸疍和泡菜湯，蒸蛋香滑美味，脹卜卜，熱辣的上桌很是吸引；而泡菜湯則嘗到鮮辣的韓國風味，當然不少得精緻的多款韓式配菜，有西蘭花、黃瓜、芽菜、花生和正宗泡菜(kimchi)等等。

接著就是主打的燒烤，『漢陽館』的韓燒套餐包括有各式肉類如牛仔骨、香辣豬肉(特別推介，這更是店內的主打烤肉)、五花腩、雞扒和一些海鮮如鮮蝦、魚肉、魷魚等等，配以一些瓜菜類，洋蔥、茄子，栗米、菠蘿等。每一種肉品在烤盤上都能滋滋作響、香氣撲鼻令人口水直流。當吃進囗裏，入囗即溶的感覺，那味覺的滿足感更不能用筆默形容，可見到店家所選的肉類是上等的，醃製手法是何等出色。

『漢陽館』對夜貓子也非常優惠，由晚上九時半起的宵夜時段，任點任吃韓燒套餐更以超抵價$16.95起招徠食客。在寒冷的天氣下，『漢陽館』供應的多款火鍋都會是不錯的選擇。另外，韓國最受歡迎的街邊小吃韓式豬蹄和傳統菜式，菜包烤五花肉等，在『漢陽館』都可以吃得到。

漢陽館地址：8001 SE 82nd Powell Blvd, suite O, Portland，訂座電話:(503)327-8875。