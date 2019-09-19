Ilani 賭場首辦華人歌星免費演唱會

李龍基、方伊琪唱出金曲連場 歌迷熱情翻天

（本報訊）位於華盛頓州五號公路16出口的Ilani 賭場，於上周日邀請了李龍基、方伊琪兩位香港名歌星到來，為本地歌迷舉行了一場免費演唱會，並慶祝中秋佳節。

當晚到來觀看演唱會的歌迷們非常踴躍，不少歌迷一早到場排隊，希望能坐在前排，更清楚的一睹歌星的風采。

一開場，李龍基和方伊琪先來一個熱身，以妙語如珠，風趣幽默的對答與大波特蘭的歌迷們打招呼。接著二人分別唱出金曲多首。其間更到台下邊唱邊與觀眾合照，歌迷更是瘋狂的擁上前，趁這機會與偶像合照。方伊琪小姐多次表示，她被熱情的觀眾包圍得吋步難移。

李龍基在獻唱時表示，因感冒，恐未能唱出水準，但到步後找到永明堂，得到毛醫師的診治下，不致嚴重影響聲線。當日永明堂的東主紅姐更親自送藥到現場，李龍基在台上更是多番感謝紅姐這照顧和醫師的診治。

二人又合唱了多首情歌作為當晚演唱會的壓軸，他們都指本地觀眾非常熱情，希望他日能重臨此地，再次為觀眾唱歌。

由於演唱會是免費，也吸引了過千歌迷到場，這是首次在本地區有賭場辦這樣的免費演唱會，不少觀眾希望賭場能繼續辦這樣的活動，為本地歌迷提供更多的娛樂選擇。