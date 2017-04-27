Ilani賭場強勢開業　有助周邊經濟　但衝擊俄州賭業

（本報綜述）期待已久，耗資5.1億元，位於五號州際公路16出口的Ilani賭場已周一（24日）正式開幕。當幕當天，民眾蜂湧而至，導致由出口至205公路的一段五號公路嚴重塞車，車龍超過一哩長。大家都希望先「賭」為快，第一時親臨這家面積有36.8萬平方呎的全新賭場。

這家新賭場是美洲原住民Cowlitz部落經過數十年來爭取得來的，他們出資3,200萬元用作公路交通配套工程，準備應付每年估計有450萬名遊客到來。在爭取的過程中，他們不斷要面對來自溫哥華市，Clark 縣政府，擁有Spirit Mountain 賭場的Grand Ronde部落，La Center 一帶的小賭場等的反對。但去年七月不少反對人士都不再在繼續向聯邦上訴法庭上訴，而聯邦上訴法庭而不再接納其它有關的上訴，包括La Center 的四家小賭場。

大家都知道Ilani一開業，將成為當地經濟發展巨頭，更會使周邊地區出現翻天覆地的變化。先有兩家位於La Center 的小賭場立即要關門；Spirit Mountain 賭場估計盈利將少了近一億元；而俄勒岡州博彩局亦估計會損失近7,200萬元。

至於在Ilani所在，一向寧靜的小鎮和溫哥華市的Clark 縣，卻有著強大的正面影響。首先，Ilani為該小鎮創造了就業，他們僱有近千名員工，及賭場內的15家餐廳和三個商場共僱用了500名員工。

Ilani所在的Ridgefield港口發言人表示，賭場將興旺附近一帶的旅遊業，並且改變Clark 縣一向的一形象，使其變身成為美西北區的旅遊景點之一。

對於擁有Ilani賭場的Cowlitz部落來說，Ilani賭場預計會為美洲原住民迎來一個新的繁榮時代。根據部落主席Bill Lyall表示，曾經在1800年末統治超過200萬英畝的Cowlitz，因保護部落的家園而拒絕與聯邦政府簽署條約，結果在1800年代失去了家園。他們花了超過160年時候來爭取保留他們的家園。直至2000年，聯邦政府為部落做了改變，立時很多投資者，包括現任總統特朗普，都提要投資在他們的項目。多年之後，該部落終於選擇了擁有位於康涅狄格州的Mohegan Sun巨型賭場和度假勝地以及賓夕法尼亞州的Mohegan Sun Pocono賭場的Mohegan部落合作，13年後Cowlit部落終於有自己的項目。

目前，一共有4100名Cowlit部落成員分散在華盛頓的西南部，其中很多人都生活在貧困，沒有工作亦得不到醫療服務，新賭場為他們帶來新希望。

這家耗資5.1億元的賭場，是全華盛頓州和俄勒岡州最大的賭場，內有15間餐廳，包括有壽司、海鮮、雞尾酒吧、牛排店等。還有一個可以容納2500人的活動場所，3,000個停車位和酒店等。Ilani預計每天將接待超過12,000名觀光客，這數字超過整個La Center以及Ridgefield的總人口。

Ilani承諾給當地社區捐贈資金，和開業一年後向Clark 縣政府提供賭場淨收入的2%。如果Ilani每年收益與Spirit Mountain賭場相同(370萬元)，那Ilani每年給予縣政府的捐贈款將為100萬美元。

不過與此同時，就像Ilani會拉動當地的經濟一樣，賭場的開放也會給La center以及Ridgefield造成一些負面影響。

距離Ilani只有一英里的La Center影響最大，原來當地小賭場就是這小鎮的中心。這些賭場資助了La Center市大部分的營運開支。他們將總收入的10%，約每年310萬美元給予當地政府，這佔了全市營運資金的75%。這些小賭場還吸引了不少來自波特蘭市的賭客。Palace賭場的工作人員說：「人們都很喜歡晚上來這裏小賭一把。尤其是自助餐之夜，這裏都是坐滿的。」但Ilani已改變這現象，賭場員工因Ilani提供健康福利而被吸引到他們那裡工作。在Last Frontier賭場，有三分之一的員工被Ilani聘請。受影響最大的是新鳳凰賭場，他們的員工在Ilani還沒有開張之前已過檔Ilani，由於這小鎮的人口有限，要招聘有專業技術的人才是很困難的，所以被迫於三月份已關門。

隨著小賭場的業務受損，La center市正在努力削減預算。但是也有其他當地居民，特別是開店舖，他們期待Ilani能為他們帶來的大量觀光客。

而Ridgefield又是一個完全不一樣的情況。Ridgefield在近十年不斷發展，由之前的2,900人口增長至現時的7,500 人口，單在去年建成的新屋有350間，並在落成之前已全部售罄。所以Ilani賭場對當地的商家沒有太大影響。但該市長指出他們擔心的是，該市目前的設施和資源能否應付蜂湧而至的旅客。有人亦擔心賭場內的餐廳會影響城內的小餐館，但小餐館老板們卻興奮地迎接更多的新客人。

至於俄勒岡州，其博彩收益的影響將與Spirit Mountain 賭場同一命運。根據最近的預測本州的老虎機收益將減少1.1億，主要受影響的是波特蘭北區的酒吧們，他們的老虎機收入將損失40到50%。根據本州的財政預算，在未來兩年內，博彩收益估計有13億，其中有18%用在教育，15%用在康樂和公園署，其他受影響的包括戶外學習、軍人服務等。

雖然以上的數字純屬推測，但經濟損失是在所難免，本州和華州的西南區均家對Ilani賭場都嚴陣以待，希望能將影響減至最低。