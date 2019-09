General Mills全國範圍召回60萬磅麵粉

據美國疾控中心,雖然目前這一召回還沒有任何確診病例,但今年初,9個州至少有21人因與麵粉有關的大腸桿菌O26疫情而患病。其中至少有三名病患住院治療。這些召回包括Brand Castle Mixes、Pillsbury Best Bread Flour、King Arthur Flour和ALDI Baker’s Corner All Purpose麵粉。CDC在7月份表示,疫情看上去已經結束。

聯邦農業部通知警告說,大腸桿菌O26可導致血性腹瀉和脫水,對幼兒、老年人和免疫系統受損的人尤其危險。據Centers for Disease Control and Prevention,症狀可能還包括胃痙攣和嘔吐,通常在攝入大腸桿菌O26後3至4天開始,最長可持續一週。

