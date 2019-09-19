General Mills全國範圍召回60萬磅麵粉

（綜合報導）General Mills和美國食品藥物管理局(FDA)宣佈，General Mills已在全國範圍內召回部分5磅袋裝Gold Medal Unbleached All Purpose Flour麵粉，原因是存在潛在致命大腸桿菌污染的風險。

週一召回通知稱，自願召回影響的袋裝麵粉最佳使用日期為2020年9月6日。在採樣過程中發現大腸桿菌O26後，公司出於「高度重視」發佈此次召回。

General Mills發言人Mike Siemienas稱，公司估計此次召回涉及約60萬磅麵粉。

聯邦農業部通知警告說，大腸桿菌O26可導致血性腹瀉和脫水，對幼兒、老年人和免疫系統受損的人尤其危險。據Centers for Disease Control and Prevention，症狀可能還包括胃痙攣和嘔吐，通常在攝入大腸桿菌O26後3至4天開始，最長可持續一週。

General Mills在其公告中指出，麵粉在碾磨過程中通常不經過殺菌處理，人們絕不應品嘗用生面製成的未烹飪麵團或麵糊。

美國食品藥物管理局和美國疾控中心說，儘管烘焙、炒制或煮沸用麵粉製作的產品產生的熱量會殺死大腸桿菌O26，但人們也應該記得清潔所有與生麵粉或麵團接觸的表面和器皿。

召回產品的包裝UPC為：016000 196100。

據美國疾控中心，雖然目前這一召回還沒有任何確診病例，但今年初，9個州至少有21人因與麵粉有關的大腸桿菌O26疫情而患病。其中至少有三名病患住院治療。這些召回包括Brand Castle Mixes、Pillsbury Best Bread Flour、King Arthur Flour和ALDI Baker’s Corner All Purpose麵粉。CDC在7月份表示，疫情看上去已經結束。

如果消費者對最近的召回事件有問題，或者想獲得替換優惠券，可以點擊此處或致電1-800-230-8103。