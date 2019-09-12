Fred Meyer 超市隨市準備罷工

（本報綜述）本州的雜貨業職工會（Grocery Worker’ Union）在周二宣佈與Fred Meyer 超市的母公司Kroger 解約，因為該公司對員工有不公平的情況。

還在與工會談判期間，Fred Meyer 超市已為可能出現的罷工做好準備，店內的行政級人員已開始宣傳招聘臨時員工，同時又辭退那些對工作不滿的工會員工。為隨時發生的罷工作好準備。

早在去年六月，工會已代表員工與超市商討加薪的幅度，但經過多次商議，仍未達成協議。工會發言人Kelley說：屬於工會成員的Fred Meyer 員工都感到極度憤怒，因為Fred Meyer 以時薪15元的工資吸引人來應聘，但卻要現時薪未達15元的員工來訓練他們。Kelley 表示，這就像給了舊員工一記耳光的感覺一樣。所以他們決定與Kroger 公司解約。

雜貨工會於上月就談判破烈會否進行罷工進行表決，結果有94%會員投贊成票。

Fred Meyer 超市的公司事務主任Jeffery Temple 表示，他們不希望有罷工。但如真的出現罷工，人們仍需要購買食物，因為人人都需要食，所以他們會盡最大努力，讓門市繼續營業。

因為Fred Meyer 在招聘廣告提出給予臨時工15元時薪，工會相信，Fred Meyer 是有實際能力向員工支付較現時更高的時薪。但Jeffery指出，給予臨時工15元時薪是不包括目前員工所有的優質醫保或是退休計劃。而他們的目的是避免出現罷工，又能達到對公司和員工都有好處的雙贏局面。

目前，雙方仍在提出建議，並表示罷工是最後才會採取的策略。