Fred Meyer 超市掉棄恐變壞的食物惹麻煩



（本報綜述）由於連日停電，位於東北區一Fred Meyer 超市將一些恐防會變壞的食物掉棄，以保障顧客的安全。但這舉卻引來不少民眾來「搶」這些食物，超市最後要找來警察守著垃圾箱。

Fred Meyer表示，在過去幾天因停電，超市要動用後備發電機，但有些食物因冷藏時間不足長，恐怕對食用安全會有問題，所以決定將其掉棄。

員工在周二早上將食物掉到垃圾箱的消息在社交媒體傳開後，惹來了為數20多人到來，超市恐怕那些民眾在搶食物時會發生肢體碰撞，所以召來了警察。警察在下午4時多到場後，向現場人士解釋食用這些食物是不安全的，並要求他們離開。但那些人不理會警察的勸喻，一邊在找想要的食物，一邊大罵警員和超市員工。

警察增派人手到場後，表示如他們不離開，會以擅闖他人物業罪名拘捕他們。那班人亦慢慢離開。最後，警方未有使用任何武力，也沒有逮捕任何人，在下午6時許離去，但當時的民眾已增至約50人。

但當警察離開後，那班搶食物的市民再折返現場，繼續找仍可食用的食物，並出言威脅超市的僱員。超市再度報警，但警方表示，除非出現嚴重威脅或有生命危險，否則決定不再返回現場。

Fred Meyer 最後發聲明，提到非常感謝民眾關心飢餓的問題，並明白扔掉食物從來都不是一件好事。並指出防止食物浪費是Fred Meyer“零飢餓/零浪費”社會影響計劃的一部分。每年超市均向俄勒岡州食物銀行，警察部的陽光部捐贈超過550萬餐可以安全食用的食物，以幫助社區飢餓的人們。但今次在好萊塢（Hollywood）分店中需要冷藏的易腐食品在很長一段時間內都溫度不足。出於謹慎考慮，他們必需處置這批貨品，以確保人員安全。