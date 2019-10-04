Franklin 高中輔導員出海遇惡劣天氣 葬身大海

（本報綜述）Franklin高中一位服務多年，深受學生愛戴的學生輔導員，越裔華僑陳先生Hoang Tran 在上星期六出海後失蹤，後屍體在星期二被發現浮在太平洋海岸的Yaquina Bay。

陳先生家人表示，他於上星期六獨自到新港市（Newport）出海釣魚，自此就再不見其蹤影了。

接到家人的求助後，海岸防衛隊根據岸上遊人提供的線索，星期日開始在Depoe Bay 附近的Whale Cove一帶進行搜索。防衛隊在海上找到救生衣、部份的海上衛生設施，木塊和一枝頻閃燈，燈上印有失蹤船隻的名稱Kiwanda。

根據海岸防衛隊所發的消息，這艘Kiwanda號船隻，最後一次被見到的時間是星期六約晚上七時。在進行了11小時的搜索行動後，海岸防衛隊暫停搜索。

到星期二，有人在Yaquina Bay 發現一具浮屍，後證實為失蹤的陳先生，被發現時，陳先生還有救生衣在身上。

他的女兒Andrea表示父親一向熱愛戶外活動，特別是大海，家人並不能阻止他去做他喜愛的事情。

據了解，星期日Newport 的天氣晴朗，風平浪靜，但俄勒岡州海岸的天氣時刻變幻，在當日的稍後時間，風勢轉大，當晚至星期日早上更出現多次雷暴。

陳先生在Franklin高中任職學生輔導員已有16年之多，幫助過不少學生，特別是華裔和越裔學生，深受他們的愛戴，同時他亦經常參與社區活動，幫助有需要的人士。今次的事件，Franklin 高中的師生們都感到極之悲痛。