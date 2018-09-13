FDA 警告：停止給孩子購買冒煙的甜品Dragon’s Breath

（綜合報導）美國食品和藥物管理局（FDA）近日警告稱，應避免食用當下流行的一種液氮食品「龍吐煙」（Dragon’s Breath）的甜品，因為經調查發現了此類食品的危險性，在某些情況下會引發致命性損傷。

廣受追捧的「龍吐煙」甜食，是向一小盆彩色原味爆米花球注入液氮，這盆甜點就會馬上冒煙，進食時，煙就從食者的鼻子和嘴巴噴出，讓孩子們可以食得過癮。

FDA表示，已經收到一些嚴重的，甚至是危及生命的傷害報告，比如食物或飲料中仍然存在液氮導致皮膚和內臟器官損傷，也有報告稱吸入液氮釋放的蒸汽後出現呼吸困難。

FDA亦指出，這冒煙的甜點對患有哮喘的兒童特別危險。

兩個月前，在佛羅里達州的母親投訴，她患有哮喘的兒子在吃了「龍吐煙」後因身體不適而住院。這位母親在報告中指出，她兒子在商場食用「龍吐煙」後，剛開始僅是輕微咳嗽，但隨後咳嗽變得越來越厲害，一個小時後開始出現呼吸困難症狀。幸運的是，她丈夫知道附近有一個消防站，於是他們將孩子送往消防站，在那裏護理人員為孩子進行了沙丁胺醇治療和靜脈注射，然後把他送往了當地醫院。

她在報告中表示，「我應該更謹慎一點，但我沒有想到這種食物會產生這種效果。我兒子差點死掉！」

對此，FDA警告稱，液態氮雖然無毒，但如果處理不當或由於溫度過低而意外攝入，會對皮膚和內臟造成嚴重損害。