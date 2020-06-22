FDA 警告民眾避免使用這 9 款有毒洗手液



在新冠疫情期間，洗手是一個指定為重要的防疫動作，令到方便清潔的含酒精乾洗手液成為民眾瘋狂搶購的防疫物品之一，情況更近乎是一枝難求。但日前卻傳出有些產品是有毒的，令到愛消毒清潔的民眾再一次「瘋狂」。

最近美國食品和藥物管理局（FDA）警告消費者不應使用9 款乾洗手產品，它們可能含有甲醇，這種物質在通過皮膚吸收後可能産生危險。

FDA指出，甲醇不是洗手液的可接受成分。FDA敦促消費者停用這些産品，並立即

其丢棄在危險廢物容器的垃圾分類中，和強調切勿將這些産品沖入或倒入下水道。

FDA補充說，至今還沒有收到任何有關使用該産品産生不良影響的報告。不過，呼籲使用了含甲醇洗手液的消費者應立即進行治療。

FDA說，接觸大量的甲醇會導致惡心、嘔吐、頭痛、視力模糊、永久失明、癫痫發作、昏迷、神經系統的永久損害甚至是死亡。

在聲明中，FDA警告民眾不應使用由墨西哥 Esk Biochem SA de CV 生產的乾洗手產品，在測試中FDA發現，其中一產品 Lavar Gel的樣品中含有81％的甲醇，而另一產品 CleanCare No Germ 的樣品中含有28％的甲醇。

FDA在警告中列出了以下9種産品：

·All-Clean Hand Sanitizer (NDC: 74589-002-01)

·Esk Biochem Hand Sanitizer (NDC: 74589-007-01)

·CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-008-04)

·Lavar 70 Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-006-01)

·The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer (NDC: 74589-010-10)

·CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-005-03)

·CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol (NDC: 74589-009-01)

·CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol (NDC: 74589-003-01)

·Saniderm Advanced Hand Sanitizer (NDC: 74589-001-01)