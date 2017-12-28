FamilyCare宣佈延長服務至一月底

（本報綜述）俄勒岡州最大醫療保險機構之一FamilyCare 上周宣佈由明年一月一日起退出本州低收入醫療補助保險計劃(Medicaid)，並著州政府盡早安排受保人到另一家醫保機構後，不少醫療機構及診所對這涉及11萬多受保人的遷移行動表示擔憂，恐怕整個州的醫療補助保險計劃都會受到影響。經州政府再次與FamilyCare 商討後，該機構的總裁Jeff Heatherington 於21日宣佈，Family Care 將繼續照顧受保人至2018年的一月底，希望這決定能令更多受保人能在服務不受到影響的情況下，順利過渡到另一家醫療保險機構。

在新的協議下，州政府官員表示，他們已開始向FamilyCare 的受保人發信，解釋過渡期的詳細情況，以防止引發民眾因此而帶來的恐慌。

FamilyCare的總裁Jeff Heatherington早前拒絕了州政府提出訂下臨時合約的方案，但在上周三晚的會議上，多家FamilyCare 的醫療機構，特別是處理精神科的機構，向Jeff 表示對病人感到極度擔憂，並指出如FamilyCare 真的在不到兩周時間的通知下停止所有服務，相信有不少病人會因失去保險而自殺。

出席當晚會議有不少是醫護人員，有醫生指Jeff 拒絕恰作是故意刁難的行動府。對這批評，Jeff 直認不諱，並指出他服務這行業已有32年，他的機構亦經常關顧病患人士，並向他們提供較別家機構還要好的優質服務。另有醫護人員希望Jeff 能重新考慮延遲推出的建議，因為他們不希望今次的事件由一個惡夢變成一個災難。

會議完結後的周四，俄勒岡衛生局與FamilyCare 達成協議，FamilyCare 延遲一個月才退出，好讓Health Share of Oregon 可加快為更多的受保人轉會。為此衛生局將向FamilyCare 支付500萬元作為協助過渡的費用，同時這筆費用可用作平衡該機構預測在2018年將出現的1,000萬元虧損。

這虧損據了解，是FamilyCare 為了給予受保人更好的服務，他們支付較高的費用予醫療機構，這就成為了FamilyCare 與州政府一直拉鋸的費用問題。

在上周三的會議中，有議員代表呼籲醫療機構積極向州議會的議員們表達意見，希望州議會能將FamilyCare 留下，其中一名議員Parrish 更建議州議會應為此召開特別會議，挽留FamiyCare。