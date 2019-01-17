Extended Home雲石廚櫃公司規模大　選擇多　價錢平　服務好

（本報訊）位於東南區144 街Division的Extended Home雲石廚櫃建材公司，在上周五（11日）正式開業，為顧客提供多樣的家居裝修材料。

當日一早，Extended Home的大型陳列室入口處已擺放有數十個祝賀花牌，為新店添加了不少喜慶氣氛，到賀的賓客聚滿堂，場面熱鬧非常！

Extended Home擁有過萬呎的陳列室，內設有多個示範單位，包括有廚房、浴室、客飯廳設計等，配以款式新穎的傢俱和燈飾，給客人提供一些裝修設計的好主意。店內還陳列還展示有各式各樣的石材、浴室或廚房櫃面、高級質料的洗手盆、不同木料和設計的廚櫃等。

Extended Home主營雲石裝飾工程、櫥櫃檯面、櫥房浴室設計、改造。全採用高級石材，木材生產，如天然石、人造石、不鏽鋼等等。Extended Home亦是直銷的高級石材櫥櫃入口商，所以價錢特別優惠。

當要裝修家居，或是新買房子時，每人都希望設計、質量和價錢均合乎心意。在這大前題下，就必需找一間質量最有保證，價格最優惠，品種選擇最多的建材公司幫您打造最滿意家居。

Extended Home亦可為您提供適合你的家居設計方案，並給予各種專業意見，再配合一流手工的安裝團隊，保證令你家的裝修時尚且合心意，更符合你的預算及美滿的效果，該公司更擁有龐大的倉庫，全部產品現貨供應，即買即取，節省時間。

Extended Home歡迎各界到臨他們的陳列室參觀比較，並隨時咨詢該店的人員，他們會非常樂意為顧客解答相關工程的問題，配合顧客的需要，為顧客打造一個舒適時尚的安樂窩。

Extended Home石材廚櫃公司地址：14410 SE Division St, Portland，電話：503-447 7288。