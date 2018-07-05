Division 街快速巴士項目諮詢會展示多款全新的巴士站設計

（本報訊）Division 街的快速巴士項目，自2014年起草計劃以來，至今已踏入諮詢期，並已多次舉行了公聽諮詢會，徵集市民的意見。在上周四的在波特蘭社區學院內舉行的公聽諮詢會中，Trimet 展示了計劃中的三款車站的設計，和車站位置等，希望市民對這些設計表達意見。

Division 街的快速巴士項目，目的是改善由格利森市（Gresham）與波特蘭市中心之間的公交服務，使乘客得到更便捷和更可信賴的巴士服務。

近年來，Division 街沿線發展蓬勃，人口和商業快速增長，市民對公交的需求亦有增長。行走Division 街的4號巴士線是Trimet 最多乘客的巴士線之一，每天有超過一萬乘客人次往來波特蘭市中心和格利森市。為了改善巴士擠擁和路面的擠塞情況，Trimet 針對改善這條由格利森直達市中心長達15英哩的路線，打造一條便捷，準時且可靠的巴士線。

計劃之中的全新4號巴士將會改用車身長達60呎，有多門上落的長巴士，載客量將較現時增加60%；多門上落的形式可縮短乘客停車上落時間。

致於車站的位置將按乘客的需求而重新定位，現時只有少量乘客使用的車站將被取消。同時將以優先燈號配合巴士，讓巴士順利通過紅綠燈，增加路面行車暢順程度，讓乘客在更快速的時間內到達目的地。

整個工程中，巴士站的設計是重要的一環。有蓋有圍身的候車亭對乘客在惡劣天氣下等車是提供方便，由於大部分車站將設在行人道上或在主要的十字路口附近，在設計上Trimet 亦考慮了配合乘客、騎自行車的人士、行人及開車族在Division街上的安全。

在今次的公聽諮詢會，就展示了三款候車站。

第一款是「一體式共用車站」：在巴士停站的上落區和候車乘客的月台中，有一條行人和自行車共用的通道。

第二款是「行人通道式」：這就跟現時的巴士站一樣，但候車處將建有一月台，行人可在月台通過。這款將設在一些較窄的行人路上。

第三款是「行人繞道式」：這與第二款車站一樣，乘客從候車處可直上巴士，但行人道則在月台後。

預計，工程將於2019年的下半年展開至2020年正式全線更新並投入服務。整個工程的造價為1.75億元。

欲了解更多有關詳情，可查閱Trimet 的網頁www.trimet.org/division。