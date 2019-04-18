Division 街巴士快線項目獲聯邦撥款八千多萬元 工程預計年底開始至2022年竣工

（本報訊）周三在州立法院，議員們宣佈Division 街巴士快線項目獲8,740萬元聯邦撥款興建，這項目是要縮短從本市的東區格利市與波特蘭市中心之間的巴士行車時間。一同為這項目爭取撥款的本州眾議員Earl Blumenauer 和國會議員Ron Wyden 及Jeff Merkley 均表示，這項聯邦撥款將大大改善本地區的交通順暢情況。

眾議員Earl Blumenauer 指出，在東南82街以東的地區一直為政府所忽略，這區的居民多年來都是面對著不可靠、不安全和不能負擔的公交選擇。國會議員Ron Wyden 說，這個特殊的公交項目亦能為這地區創造建築的就業崗位和增加長期的就業崗位，從而使東區經濟發展更蓬勃。

這項目牽涉的是一段長達15英哩的Division 街，由格利森市（Gresham）附近的Mt. Hood 社區大學，經人民大橋（Tilikum Crossing）直達波特蘭市中心。預計工程完成後，乘客將可節省20%乘車時間，而巴士將每15分鐘一班，在極繁忙時間，班次將更頻密。

整個Division 街巴士快線項目預計耗資1.75億元，除了聯邦撥款外，亦有來自本地區和州政府的撥款。這項目是聯邦運輸管理局在上周宣佈全國在新一輪獲得撥款的五個全新項目的其中一個。

TriMet 公司的發言人Roberta 對今次被聯邦政府選中為資助項目，他們感到非常激動，她說聯邦的撥款佔了整個工程費用的近一半，TriMet 將投放4,005萬元，另外聯邦政府資助本地建設撥款，有2,650萬元亦已被分配到這項目，加上波特蘭市政府在2018年已承諾為這項目撥款1,770萬元。除此之外，格利森市政府、大都會局、麥魯瑪縣政府和州政府亦分別向這項目撥款資助。

TriMet 公司預計會在今年稍後動工，預計在2022年直式全線開通。

TriMet已就這項工程多次舉行過公聽諮詢會，徵集市民的意見，其中包括路線的選擇、三款車站的設計、和車站位置等。為增加乘客的接載量，快線的巴士將採用特長的巴士型號，車身長達60呎，有多門上落的長巴士，載客量將較現時增加60%；多門上落的形式可縮短乘客停車上落時間。Division 街一帶的巴士站亦需要重建來配合這長身巴士。

欲了解更多有關詳情，可查閱Trimet 的網頁www.trimet.org/division。