Division 街及122街超速攝錄機周三起正式發罰單

（本報訊）上月波特蘭運輸局在Division 街夾156街及122街分別安裝了超速攝錄機，並已試行了30天，由周三（5日）開始，運輸局將正式向超速駕車人士開罰單。

以上的措施全是針對過去在Division 街發生多宗車禍意外，按市民的訴求，市政府正視問題，並將東南Division 街由82街至174街的限速降至每小時30咪，及安裝超速攝錄機，希望能減低交通事故的發生。

根據特蘭運輸局的資料顯示，在122街，平均有715輛汽車車速達45咪或以上，自安裝了超速攝錄機後，平均只有61輛汽車的車速達45咪或以上。而在Division 街，平均有1,762輛汽車超速行車，車速超出限速有10咪或以上，有了超速攝錄機後，平均只有514輛汽車車速達40咪或以上。

負責監管運輸部的市議員Dan Saltzman 表示，他對安裝了超速攝錄機後的成果表示鼓舞，這顯示超速攝錄機的成效高，並將原來是全城最危險的街道變得安全，讓市民有一個安全的道路環境。

運輸部的發言人表示：我們一直放眼在減速，因為這是發生交通意外的最主要原因，如可以使車輛慢下來，就能保護生命，就是這樣簡單。

如超速行車被攝錄機錄下，如超速11至20咪，罰款160元。