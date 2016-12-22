Division 街傷亡車禍頻生　關注道路安全團體呼籲政府正視問題

（本報訊）12月7日發生在Division 街上兩宗相隔只有兩小時的死亡交通意外，引起了多個道路安全團體的關注，而在三年內兩名華人長者喪命在相隔不到四個街口的Division 街上，亦引起了華人社區的強烈反應。

周二（20日）下午，西區的華人領袖兆洪城連同關注自行車安全的BikeLoudPDX發起，在黃上皇酒樓內舉行了新聞發佈會，召集了不同有關的團體，包括華人團體：中華會館、華賢勵志基金會、合勝堂等，來自波特蘭警察局亦派兩員出席；其他團體有Oregon Walks、Oregon & SW Washington Families for Safer Streets、Safe Routes to School、Southeast Uplift、Montavilla Neighborhood Association、Division Midway Alliance….等等。

在發佈會中，各團體各自講述他們對Division 街和另一些危險道相似街道的意見，大多數意見都支持要求政府早日採取行動，保障路人的安全。其中的建意包括增設街燈，增加照明度；申請減速，減低車禍所引起的傷亡；增設橫過馬路的設施；加設有其它語言的交通標誌等。

大部份的予會人士表示，要更改Division 街的基礎設施和設計，才能有效地做到一個安全的路人環境。

其中，由一群有家人死於車禍的人士組成的Oregon & SW Washington Families for Safer Streets（俄勒岡及西南華盛頓家庭爭取安全道路）亦有出席，其中一名母親表示，他兒子五年前在張先生發生車禍同一地點被一名18歲少年開車撞死，在12月7日得悉在87街Division 發生了致命的車禍，她馬上跑到現場，重新感受兒子出事的傷痛，她說深深感受到張太太的悲痛。這名母親表示，希望大家明白可以駕車是一種特權，不是一種權利，駕車的人士應該要對路人安全負責任。

出席的兩名警官，其中負責本市六個校區的學校警察警長Timothy Sessions 表示，他曾在台灣和香港居住了一段時間，他非常明白在一個移民未能了解和明白交通標誌所造成的危險，不同語言的標誌是有需要的；他又指出大家每天都在忙碌的生活，駕車趕著到不同的目的地，但如果大家都能預早安排安時間，就不用在路上開快車，也可安全地與其他人共同使用道路。

華人社工廖懷澤則以司機的角度來提出建議，他指出很多時行人不顧一切衝出馬路，有時也令司機剎制不及，或是進退兩難；除了加強路人的道路安全教育外，修改法例亦將有助提升道路的安全指數。

下任秉公主席余仕維表示該會一直支持華人社區，之前華人怕事和害羞的性格，就算出了事也不會和不懂得去問去求，現時與眾多個團體合作下，希望市政府能馬上作出反映，因為失去一條寶貴的生命已是太多了。

中華會館副主席李汝堯表示，社區和團體的合作是最佳的處事方式，他非常高興見到不同族裔的人士，一起尋求解決路道安全的方法。