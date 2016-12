Division 街傷亡車禍頻生　關注道路安全團體呼籲政府正視問題

周二(20日)下午,西區的華人領袖兆洪城連同關注自行車安全的BikeLoudPDX發起,在黃上皇酒樓內舉行了新聞發佈會,召集了不同有關的團體,包括華人團體:中華會館、華賢勵志基金會、合勝堂等,來自波特蘭警察局亦派兩員出席;其他團體有Oregon Walks、Oregon & SW Washington Families for Safer Streets、Safe Routes to School、Southeast Uplift、Montavilla Neighborhood Association、Division Midway Alliance….等等。

