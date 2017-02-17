Division 安全問題意見聽取會2月23日傍晚舉行 翡翠區鼓勵本區華人積極參與表達意見　確保華人享有路道安全環境

（本報訊）就過去數年來，Division 街發生過多次涉及傷亡的交通意外，經翡翠區的多番努力下，波特蘭運輸局終於開始展開改善安全的行動，並決定與位於Division 街的兩個小區 － 翡翠區和Division 中途區合作，於2月23日（星期四）晚6時至8時，在翡翠社區中心（Division 夾82街）內舉行《Division 安全問題社區聆訊會》，呼籲所有關心Division 街安全的人士，積極參與，表達意見。

自從翡翠區成立以來，一直關注區內的行人和道路安全，特別是Division 街，多年來一直要求市政府能出手改善。至去年底在同一天相隔只有兩小時的情況下，Division 街發生了兩宗路人被車撞倒而死亡的意外，其中一名是華人。這兩宗意外加速了波特蘭市政府向運輸局的撥款，在十二月底，市議會通過撥款三十萬，作為應急撥款。因為要進行工程，所需程序和批核時間較長，這筆應急撥款就可作為教育民眾有關安全的知識，及作一些簡單的工程，包括安裝一些多語言的指示牌等工作。

由於意外頻生的Division 路段一是在翡翠區，另一段是在Division 中途區，所以波特蘭運輸局將與這兩區合作，為這兩區居民的安全，作有效的改善措施。而運輸的決定是否真的令居民受惠？這絕對有賴附近一帶的居民和經常使用這段路的市民提供寶貴的意見。

在今次的《Division 安全問題社區聆訊會》中，波特蘭運輸局將展示一些他們準備在Division 實行的改善措施，包括安裝超速攝影機、將目前四線行車減至兩線行車、取消Division 街的停車位．．．．．等等，希望參與的民眾能就這等措施發表意見。

由於兩區都是華人聚居的地方，每天有不少華人都駕車途經這路段或在行走路段到學校，或購物等，翡翠區特別要求有中文解說，並鼓勵在這區居住和工作的華人積極參與和表達意見，甚至說出自己的經歷，讓負責這項目的波特蘭運輸局職員，更加了解實際的情況，希望將來定下來的措施，能有效地改善Division 街上的路人安全，讓本社區受益。