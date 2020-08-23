Costco緊急召回冷凍蝦　或感染沙門氏菌 立即查看你家冰箱內有否Kirkland品牌蝦

美國食品藥物管理局（FDA）在本月初宣佈，Kader Exports公司召回了在美國銷售的各種規格的冷凍蝦，因為它可能被沙門氏菌污染。

FDA表示，被召回的蝦分別以1磅、1.5磅和2磅的袋裝出售，出售形式包括預先煮熟、去皮和去蝦線等，它們於今年2月下旬至5月中旬分發給全美各地的零售商，其中包括華人常去的Costco，涉及品牌名稱為Aqua Star Reserve，Censea，Fresh Market，Kirkland，Tops，Unistar和Wellsley Farms。

目前，FDA呼籲已購買上述蝦產品的消費者將其退回購買地點並全額退款。

FDA表示，雖然尚未有任何有關蝦製品含有沙門氏菌的報導，但Kader Exports已測試其蝦產品，發現其並不合格。Kader Exports同意自願銷毀這些蝦，而本次召回的根本原因可能是交叉污染，該公司表示將消除污染源，並採取預防措施。

美國疾控中心（CDC）稱，感染沙門氏菌的症狀可能包括腹瀉、腹部絞痛和發燒，通常在進食受污染的食物後12-72小時內開始，持續4-7天，大多數人無需治療即可康復。但沙門氏菌可導致幼兒、體弱老年人以及免疫系統較弱的人受到嚴重感染，例如動脈感染，心內膜炎和關節炎，有時甚至致命。