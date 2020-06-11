Costco最受歡迎服務6月中回歸



（綜合報導）新冠病毒大流行期間，Costco最受歡迎的試吃服務也被迫暫停。但該公司一前宣佈，由6月開始，試吃服務

陸續回歸，但會推出有關試吃的新衛生規定，不會出現有人上前用手指拈起一塊露在外面的試吃品的情況。

疫情爆發以來，多名在Costco試吃點工作的員工都感染新冠。其中許多人都來自爲Costco服務的第三方産品演示公司Club Demonstration Services。該公司于4月6日暫時關閉，導致數千名在Costco工作的試吃點工作人員遭裁員。

取消免費試吃並非新冠對Costco的唯一負面影響，Costco美食廣場一直都在使用“有限菜單”。Costco早5月4日在其官網發布的公告表示，其美食廣場只會接受外賣訂單。據該公司發言人表示：第三季度，Costco美食廣場提供的種類絕大部分都會被砍掉。”他補充說：“到目前爲止，我們重新又添加了一些，但不是全部商品。”

Costco在其網站上發布的收益聲明中稱，“ 4月的銷售受到新冠的負面影響”，這是由于居家令和社交隔離政策抑制了銷售。”Costco還稱，美食廣場中的“有限服務”，汽油價格下跌以及Costco驗光、洗印部門的關閉也導致了4月份銷售額下降。

Costco報告稱，整個公司的銷售額同比下降4.7%，但指出“不包括加油、驗光、旅行、美食廣場、助聽器、照片洗印和外彙服務”的銷售額同比增長8.6%。根據其2019年度財務報表，Costco認爲這些業務是“輔助業務”，旨在“提供擴展的産品和服務，鼓勵會員更頻繁地購物”。