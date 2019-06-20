Corvallis成為俄勒岡州最宜居城市

（本報綜述）根據網站ChamberofCommerce.org的最新排名，擁有二萬五千以上人口的Corvallis成為俄勒岡州最宜居城市。

這個全國性的研究收錄了俄勒岡州的25個城市，在俄勒岡州內的排名中，Lake Oswego、Hillsboro,、Ashland和Sherwood佔居前五名，而West Linn、Tualatin 、 Beaverton、Central Point 和Redmond則分享了前六至前十名。

另外，尤金市（Eugene）僅排在第14名，Happy Valley也只在第17名的位置。遺憾的是，波特蘭並沒有出現在前25名內，應該是缺少信息而被排除在外。

據稱，本次排名報告背後的綜合分析著眼於人口超過25,000人的城市，涵蓋了五個基本因素：就業、住房、生活質量、教育和健康。

排名是通過五個因素對2,509個符合條件的城市（人口超過25,000且有足夠的數據進行分析）進行的：就業（企業數量，收入中位數）;住房（自住房和抵押貸款，每月住房費用）;生活質量（工作通勤，貧困水平）;教育（擁有學士學位或更高學歷的百分比）和健康（肥胖比率）。

總而言之，該排名報告著眼於美國全國2500個城市。一些城市被排除在外，是由於美國人口普查局和疾病控制中心缺乏信息。