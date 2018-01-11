Comcast網絡公司網速升級 但必須手動調速

（綜合報道）近日，網絡公司Comcast宣佈于本週二已將俄勒岡州和華盛頓西南地區的部分網絡套餐升級，並且是免費的。不過為了激活更快的速度，市民必須自己手動重置或者升級路由器。

儘管Comcast在去年秋天提高了套餐的價格，但卻并沒有相應地提高速度，因此Comcast公司在週二採取此舉。

以下是四類可升級網速的網絡套餐：

Performance Starter：網速由原來的每秒10兆比特(Mbps)升級至每秒15兆比特(Mbps)。

Performance Plus: 網速由原來的每秒55兆比特升級至每秒60兆比特。

Performance Pro：網速由原來的每秒100兆比特升級至每秒150兆比特。

Blast Pro: 網速由原來的每秒200兆比特升級至每秒250兆比特。

普通家庭如果只是平日里上網休閒都會選擇每秒15兆比特的優惠套餐，不過如果需要在線看高清視頻或者是打遊戲的家庭的網速可能就不夠了。Netflix表示，通常高清的視頻需要至少每秒25兆比特才可以鏈接服務器。

Comcast表示，它將通知那些從他們公司租借路由器的客戶可以升級，不過需要他們自己操作。而自己擁有路由器的用戶只需要檢查自家的路由器符不符合設備條件來達到高速網絡。

有不少市民一直抱怨Comcast的網速越來越慢，不過Comcast方面表示他們在過去的幾年中網速一直在加快，只不過現在所需要網絡的家庭大大超出了他們的預計，不過他們正在努力解決此問題。