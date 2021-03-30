CDC：輝瑞和莫德納實際免疫率達90%



（本報綜述）美國疾控和預防中心（CDC）周一表示，新冠疫苗對疫情控制的實際效果幾乎同試驗數據一樣。數據顯示，自去年12月輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）新冠疫苗向全美分發以來，完成兩劑疫苗注射的民衆在免疫方面的效果達90%，而這兩種疫苗的在試驗階段的免疫功效約爲95％。

疾控中心主任 Rochelle Walensky 博士稱這項研究非常令人鼓舞，並指出這項研究強調了接種完整兩劑疫苗的重要性，以便獲得對新冠病毒最大程度的保護，特別是大家都在擔憂的變種病毒。

該研究是美國政府首次對疫苗的實際效果同實驗數據進行對比評估。CDC稱來自六州（亞利桑那州、佛羅里達州、明尼蘇達州、俄勒岡州、德州和猶他州）近4000名醫療人員、急救人員和其他一線工作人員在12月14日至3月13日這段時間內參與了該項研究。這四千人每週都進行核酸檢測，以檢查其是否有感染跡象。

這研究得出的數據，與其他國家的類似研究一致。參加研究的 3,950 名美國人，他們在 12 月中旬至 3 月中旬美國冬季病例激增的高峰期接種了輝瑞或莫德納疫苗，在參與者完成接種兩劑疫苗的兩周後，他們感染 SARS-CoV-2 的風險降低了 90%。研究發現，即使是只接種了第一劑也有效果，將感染風險降低 80%。重要的是，這兩種疫苗不僅能防止人們感染新冠肺炎，而且有助於預防無症狀的感染，因為許多人感染後從不出現症狀。

目前，美國已有 1.4 億多人至少接種了一劑輝瑞或莫德納疫苗，另有 300 萬人接種了一劑的嬌生（Johnson & Johnson）疫苗；超過 5,100 萬美國人已經完全接種了疫苗。但Walensky 博士警告，確診病例有再次上升的趨勢，每日新增確診病例的平均數比前一周增加了10%。近幾周來，住院人數和死亡人數也有所增加，但幅度並不大。

衛生官員呼籲民眾應盡早接種疫苗，因為接種新冠疫苗才是結束出現嚴重情況的最佳方法，特別是目前有越來越多的州已放寬限制和取消戴口罩的規定。

莫德納藥廠在今天同時宣佈，他們已如期在3月底前將1億劑疫苗交付予美國政府。該藥廠還表示，他們亦會如期在5月底交付另外1億劑，和在7月底交付最後一批的1億劑疫苗。

今天是俄勒岡州連續第二天沒有新增的死亡個案，新增確診病例則有217宗。