CDC：完成疫苗接種者可在美自由旅行 但不鼓勵
（綜合報導）美國疾控中心(CDC) 2日宣布，完成疫苗接種者，可在美國國內可自由旅行，不必隔離或接受檢測，國際旅行則須依目的地規定。搭乘飛機、火車及公車等公共運輸系統時仍須戴口罩、避開人群、維持社交距離以及常洗手等防疫措施。
CDC周五公布最新的新旅遊指南建議。CDC主任瓦倫斯基表示，完成疫苗接種民眾的旅行風險相對低，但鑑於確診病例持續上升，CDC仍不建議民眾出外旅行。
至於國際旅行，指南建議，除非目的地國家要求，否則已完成接種的民眾搭機前不需進行病毒檢測；遊人抵達美國後，除非各州有規定，也不需自我隔離。但返美前仍需進行檢測，並取得陰性檢測證明才能登機。
CDC的這項最新指南建議被指為暑假旅遊旺季開綠燈，有助鼓勵民眾踴躍接種疫苗，同時這對過去一年重創的航空與旅遊觀光業，更是一大利好消息。
但有媒體懷疑這個新指南是否有效，因為在春假期間民眾已迫不及待開始出門旅遊，有航空公司指，客運量已恢復到疫情暴發前的90%。
CDC指出，今次對旅遊的更新主要是反映近來多項科學評估與證據，顯示疫苗接種的有效性。根據CDC數據，已有1億180萬4762人至少已接種1劑疫苗，這代表了超過30%美國人民。
疾控中心並未有提及民眾出遊時是否要出示疫苗接種證明。到目前為止，並沒有任何美國航空公司要求乘客出示疫苗接種證明。