CDC頒最新準則 建議學校重新開放



（綜合報導）美國疾病控制和預防中心（CDC）表示，建議學校重新開放，但前提是必須遵守CDC新的指導措施，採取正確的防疫措施。

CDC在一份概述重新開放操作策略的文件中指出，「有證據表明，許多嚴格執行防疫措施的K-12學校，已經能夠安全開放，進行面授教學，並保持繼續開放。」CDC建議，恢復面授教學的學校，要強制要求學生和教職員工戴上口罩，實施強有力的洗手程序，並加大對學校各個設施的清潔力度。

CDC表示，如果新冠病毒的社區傳播率較低或中等，那麼所有小學都應全面開放，進行面授，此外，可以舉行體育和課外活動，但參與者應該要求戴上口罩。根據新的指導意見，如果社區傳播上升到兩個最高級別之一，那麼面授教學應該縮減，特別是初中和高中。

CDC的官方指導意見重申了CDC主任Rochelle Walensky上週所說的話：「教師不需要接種新冠疫苗就可以重返課堂，不過在供應允許的情況下，教師還是應該儘快接種疫苗。」

全國不同地區的教師工會卻認為，安全程序不夠充分，例如一些老師提出，希望徹底改革通風系統，並採取一些比較昂貴的措施，他們說這將更好的保護教育工作者免受病毒侵害。

CDC指導意見提到，各學區可以在學校安裝物理屏障，關閉公共空間，並儘可能地改善通風，如打開門窗。