CDC就新型肺炎疫情發表聲明 公民應避免非必要中國旅行

（綜合報導）周二，美國疾病控制與預防中心（CDC）建議旅客避免所有非必要的中國旅行。各國政府、企業和國際衛生組織都在試圖控制新型冠狀病毒疫情蔓延，該種病毒目前已經導緻100多人死亡。

美國疾病控制與預防中心表示，雖然美國公衆的風險被認爲很低，但是采取預防措施阻止病毒傳播是必要的。

美國疾病控制與預防中心星期二在一份聲明中說:“雖然在美國可能出現一些人與人之間的這種病毒傳播，但是美國正在采取的公共衛生應對措施的主要目标是控制疫情，防止這種病毒在美國的持續傳播。”

随着中國新型冠狀病毒的迅速擴散，美國國務院周一将中國旅行警告級别提高到第3級：重新考慮旅行（Reconsider Travel）。

“由于在中國武漢首次發現的新型冠狀病毒，請重新考慮前往中國的旅行。一些地區的風險增加。”警報稱。“盡管CDC尚未對整個中國發出3級警告，但中國當局正在實施隔離，并限制在全國範圍内的旅行。”

上周，國務院警告旅客不要前往武漢所在的湖北省，并将該地區的戒備等級提高至最高的第4級：請勿旅行（Do Not Travel）。

1月23日，國務院命令所有美方非應急人員從武漢撤離。國務院正在安排包機接回在武漢的外交人員和美國公民。

美國總統特朗普周一表示，美國和中國就新發現的冠狀病毒爆發保持密切聯系。同一天，副總統彭斯在出席白宮亞太裔行動計劃（AAPI）農曆新年慶祝活動時表示，美國已準備好幫助中國民衆抗擊病毒疫情。

彭斯在緻辭中提到當前的新型冠狀病毒疫情，他表示美國政府正采取強有力行動應對病毒。CDC已經在全美20個機場進行篩查，90%的中國旅客從這些機場入境。