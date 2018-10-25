APANO 呼籲華人支持清潔能源提案　有助少數族裔找到高薪工作

（來稿）在華人社區，大家都想擁有一份高薪的工作。此外，華人社區是受氣候變化直接影響最嚴重的社區之一。在APANO，會員們強調他們需要提高工資，這樣他們才能得到尊嚴和尊重，並且他們希望能為改變社區，創造美好社區工作。

在過去的兩年裏， APANO一直與VERDE、NAYA、多民族社區聯盟、350PDX 和SIERRA俱樂部合作，開展波特蘭清潔能源計畫，並努力徵集簽名，希望獲得民眾的支持，將其納入今次選舉中的提案（26-201），給選民公投決定。

這提案要求全國銷售額超過10億美元的零售公司和當地收入超過50萬美元的零售公司支付1% 的額外費用，帶來約3,000萬美元的收入用於在波特蘭創造清潔能源的工作崗位。這筆資金將為低收入和失業工人提供綠色能源的就業培訓，其中包括許多的亞裔美國人和太平洋島民移民。

APANO呼籲大家關注乾淨能源。這條法例如獲全民投票通過，這不但可幫助波特蘭地區家庭節省電費開支，更可以為低收入和失業工人爭取職業培訓和高工資的就業機會。

請積極投票，不斷提高亞裔群體的參與才能保證亞裔的聲音不再給忽略。

11月6日是晚上8點是投票的截止日。請收到選票的選民，投YES給乾淨能源提案26-201，如果你對填寫投票有任何疑問。歡迎你將選票帶到APANO辦公室，即是燕子樓樓上，我們有工作人員幫助你解決問題。謝謝！