Antifa被指助波特蘭暴動 欲顛覆美政體

波特蘭在過去幾週一直處於動盪中。據報導，來自Antifa（安提法）組織的“太平洋西北青年解放陣線”從中發揮了重要作用。該組織被指推動“黑人的命也是命”（Black Lives Matter，縮寫為BLM）暴動，目的是欲顛覆美政治體系。

過去幾週，波特蘭暴力抗議活動持續不斷。民主黨市長泰德·惠勒週日（7月12日）晚間在推特上對該市狀況做了更新。他指出，週六晚上有抗議者受了重傷，美國法警局（United States Marshals Service）正在進行調查，他呼籲公眾保持冷靜。

“目前，我們目睹街頭夜間暴力活動已超過一個半月。”他在推特上寫道：“波特蘭一夜復一夜繼續被當作暴力集結地。這給我們的社區、生計造成了前所未有的傷害，波特蘭市民持續為自己的安全擔憂。我主要擔心的是：持續的暴力行為將導致進一步的傷害甚至死亡。”

一些社媒用戶回應了他的推文，並懇請他公開動亂背後的群體身份。 《西雅圖時報》在一篇長文中指出這些團體之一是該市“一個持久的激進聲音”——Antifa組織的“太平洋西北青年解放陣線”（Pacific Northwest Youth Liberation Front）。據報導，該組織有效利用社交媒體，向抗議者提供戰術建議。

《西雅圖時報》報導說，這個自稱“反法西斯和反資本主義”（Antifa）的組織有匿名領導人，在推特上有21,000多個追隨者，是“致力於指導解放行動的自治青年團體分散網路”。其目標之一是顛覆美國政治體系。

5月份非裔喬治·弗洛伊德（George Floyd）在員警執法期間死亡。這一事件引發的廣泛反種族——BLM抗議和騷亂事件，目前在美國其他城市已部分得到平息，但波特蘭仍然是暴力的溫床。

上週五（7月11日）晚上，在馬克·奧特菲爾德美國法院大樓（Mark O. Hatfield US Courthouse）外的抗議活動中，一暴徒先是用錘子在門上打了個洞，然後“故意”用同一工具去砸一名聯邦官員的頭部和肩膀。暴徒的破壞行為給附近司法中心大樓帶來近30萬美元的損失。

關於這個團體，仍然有很多謎團。據報導，該組織上個月在Instagram上發佈消息稱，其正在成立“帕特裏克·金蒙斯自治區”（Patrick Kimmons Autonomous Zone）。警方迅速採取行動，在暴徒們佔領之前拆除了障礙。

週一早些時候，該小組的推特帳號上顯示：“波特蘭是一個自治區。”這似乎是受到西雅圖自治區（CHOP）的啟發，後者最近被市員警清場。

報導亦指出，該組織的動機似乎時而與該市的BLM運動相左。

旨在協助貧困青年的“自我提升公司”（Self Enhancement Inc.）總裁托尼·霍普森（Tony Hopson）告訴記者：“我知道事件背後的人自認為在為BLM抗爭，或試圖讓我們以為他們在這樣做，事實恰恰相反。這不僅與BLM無關，這是反BLM的。”

有關的報導還明確的指出，Antifa並非騷亂背後的唯一組織。