Amazon收購Whole Foods 多種新鮮食材將減價

（綜合報道）據報導，亞馬遜公司一些全食品暢銷產品週一在完成收購後的第一天，完成了高達43%的降價，當時全球食品市場總額達到137億美元。

首批降價商品包括：有機香蕉、有機牛油果、有機的棕色雞蛋、負責任養殖的鮭魚和羅非魚、有機羽衣甘藍和萵苣、杏仁黃油等。前亞馬遜採購部門顧問Brittain Ladd表示，其降價範圍最多可以達到25%。

亞馬遜上週表示，當交易結束時，將降低價格。 「全食」，其天然和有機產品通常為高價格。 Bankrate.com高級經濟分析師馬克•漢克里克表示：「令人印象深刻的是，他們將很快執行定價策略。」預計美國，加拿大和英國的470家全食品商店將會有更多的商品降價，而全食品公司表示降價不是暫時的。

亞馬遜的標誌性定價是一種激進的定價方法，它已經通過美國6,100億美元的雜貨業產生了衝擊波。預期經營利潤薄弱的競爭，連鎖超市將面臨進一步的壓力，要保持價格下降，加強忠誠度計劃，或者將購物者的風險降至全食。

星期一亞馬遜對手雜貨商的股票再次下跌。克羅格公司的股價下滑至21.72美元，今年迄今已下滑37%。 Sprouts Farmers Markets公司下跌9.7%至19.72美元。 Supervalu公司下跌2.2%至19.76美元。亞馬遜股價上漲至946.02美元。

亞馬遜也計劃在全美食品方面進一步降低其亞馬遜優惠價格，並提供其他店內優惠。未來，亞馬遜Prime會員體系還將與全食超市會員體系打通，亞馬遜Prime會員可享受特別折扣和店內優惠。

兩家公司在商品和物流配送上也會做聯動。全食超市的自有品牌商品，包括365、全食超市、Whole Paws、Whole Catch可以通過亞馬遜旗下電商平台Amazon.com、AmazonFresh、Prime Pantry和Prime Now銷售。在特定的全食超市設置亞馬遜儲物櫃，消費者在Amazon.com上下單後，可以到這些線下門店的儲物櫃取貨或退貨。

全食超市聯合創始人兼首席執行官John Mackey說：「通過與亞馬遜的合作，整合多個關鍵領域，我們可以降低價格，讓更多的人享受到全食超市高品質、天然和有機的食品。作為質量承諾的一部分，我們將不斷支持和推廣本地產品和供應商。」