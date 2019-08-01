『架起通往共同夢想和可持續未來的橋梁』

俄勒岡中國理事會舉行國際研討會

推進俄勒岡中國友好關係持續發展

（本報記者俄廣才）為慶祝中美建交四十週年、俄勒岡福建締結友好省州三十五週年、俄勒岡天津締結友好州市五週年，由俄勒岡中國理事會主辦的以『架起通往共同夢想和可持續未來的橋梁』為主題的大型會議，於7月26日在俄勒岡市Abernethy會議中心隆重舉行。

這是中美地方人文交流的一項重要活動，是俄勒岡中國理事會成立以來所舉辦的第十屆俄勒岡中國文化、教育、投資、旅遊國際研討會暨第九屆俄勒岡中國經濟論壇聯合會議。

福建省人民政府發改委副主任潘乙凡為團長的高級代表團，以及天津市人民政府對外友協陳衛明副會長率領的高級代表團，不遠萬里專程來俄勒岡州參加慶祝活動。代表團成員分別為：福建省委政研室副主任黃建清、福建省外辦副巡視員羅冠升、福建省外辦副主任林小靜；天津市教育委員會副主任劉欣、天津市人民政府外事辦公室美大處副處長王彥慧。天津進出口商會秘書長石武，天津現代創新中藥科技有限公司等中國商企代表，以及福建工商會，砵崙萃勝工商會元老曹國財等多位僑界首領、代表出席。

波特蘭市長特地派皇家玫瑰儀仗隊為中國客人舉行了隆重的歡迎儀式。

俄勒岡州副州務卿理查德 維埃爾（Richard Vial），州參議院臨時議長夢娜斯 安得桑（Monnes Anderson）等政要，以及耐克公司副總裁肖恩 奧霍拉倫（Sean O’Hollaren）等出席會議並做主題演講。

波特蘭港務局、俄勒岡榛子協會、牛肉協會、酒莊、旅遊局等產業代表出席了會議。

九十多歲高齡的前華裔參議員、福建榮譽公民鄧雅鳳（Mae Yih），也從外地趕到現場發言。中國福建、天津代表團團長等也分別在會議上做了主旨演講。

耐克公司副總裁肖恩 奧霍拉倫在演講時說：「對於美國來說，中國是世界上獨一無二的、充滿活力的消費者市場。目前，耐克公司在中國的業務量不但沒有削減反而在持續增加，業務範圍也在不斷擴展。」

幾位高級官員在主題演講中也特別強調了中國俄州貿易關係的重要性，表示中美之間暫時的貿易摩擦並不會阻擋俄勒岡州與中國為了可持續的未來而繼續溝通與合作。

中國駐舊金山總領館總領事王東華大使出席會議並做了主旨發言。

王總領事在20多分鐘的演講中深刻地闡述了地方人文交流的必要性。指出，中美之間存在著獨特的經濟相互依存關係。他說：「歷史告訴我們，中國和美國是重要的合作夥伴，而不是對手。」

王東華表示，今年一季度俄勒岡州對華貿易總額23.7億美元，同比增長26.2%。其中俄州對華出口18.3億美元，同比增長65.4%。儘管貿易糾紛引發了一些困難，但俄勒岡州是少數幾個與中國有貿易順差的美國州之一。

王東華說：「從短期來看，關稅對兩國都有影響，中國可能更多。但從長遠來看，我認為對美國的傷害將更加嚴重。」

副州務卿理查德 維埃爾親自帶著北京的兒媳婦出席會議並為他翻譯。他在演講中表示，人類從沒有像今天這樣迫切地需要打破將世界分割成「我們的」和「他們的」這樣的成見。迅速的信息溝通和旅行讓世界變得越來越小，人為設置障礙而導致誤會與隔閡的代價是誰都付不起的。

理查德指出，信任的本質是對信心的考驗。今天我們討論的可持續性，不僅包括地球資源的可持續性，也包括我們彼此之間關係的可持續性發展，從而使我們可以共同面對挑戰。雖然國與國之間的關係有時會依賴個人之間的友情，但多年以來俄勒岡中國理事會所努力推進的地方人文交流，為俄勒岡與福建、俄勒岡與天津之間的持續友好合作奠定了堅實的基礎。

當晚，俄勒岡中國理事會在大學俱樂部舉辦歡迎晚宴，來自中國及俄勒岡州政商各界，以及僑界代表一百一十多位嘉賓出席。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在致辭時感謝各位出席會議，同時感謝多年以來為推進俄勒岡與福建、俄勒岡與天津友好關係的不斷深入發展所付出努力的俄勒岡與中國各界的朋友們。

王東華總領事，州眾議員大衛 史密斯、傑夫 巴克爾等嘉賓在晚宴上先後致辭，高度讚賞俄勒岡與中國各界在推動雙方友好關係持續發展中所起到的典範作用，同時祝賀大會取得了圓滿成功。

本年度國際研討會受到中美主流媒體《中國日報》和《俄勒岡州人報》的關注與及時報道，引人注目。

本年度會議的重大意義在於，在目前中美貿易摩擦不斷升級的形勢下，地方人文交流的加強將會為未來中美關係注入基層的呼聲。