900多家商戶獲批波特蘭市小型企業援助金 華人商戶佔20多家 未有獲批的華人商戶 周四開始可再通過亞太裔聯盟申請
（本報訊）由聯邦政府關愛法案批給波特蘭市小企業的1,100萬元援助金，波特蘭市政府已從4,950份申請中選出了924家商戶，獲批金額由10,000元到25,000元不等，其中獲批的有20多家華人商戶。
負責發放援助金的波特蘭發展局上周舉行了新聞會，其總監金伯利·布拉南（Kimberly Branam）表示感謝局內的員工迅速且周到地發放了這些贈款；並為遴選委員會特別關顧弱勢社群，為他們提供切實的支持而感到自豪。她指出目前商企們實在有極大的需要，而該局將繼續尋求更多聯邦、州和本地資源來幫助小企。
這一項新的援助金對不少已缺乏資金撐下去的小企可以說是及時雨，因為之前的援助金甚至是聯邦的薪資保護計畫（PPP）應該已用得七七八八，不少商企需要幫助繼續營運下去。國會的援助遲遲未能達成協議，但惠勒市長表示，他會繼續支持本地的小企。但對前景不明朗的情況下，能否再有聯邦資助市政府再發援助是一個大問題。
今次是波特蘭市政府第二次發放新冠疫情的援助金，資金來自聯邦政府；第一次的資金是來自波特蘭市政府。
今次獲批的商戶中，有88%是有色人種的商戶，其中包括有452家是由女性東主的，而有一半的援助金是給予位於波特蘭東區、北區和東北區的商戶。獲批今次援助金的小企中，有超過600家商戶，179家托兒所和少量非營利機構。
同時，市政府還撥出額外的300萬元贈款給予特定文化社群，而針對華人商企的將由翡翠區的亞太裔聯盟負責接受申請和發放。22日（周四）開始接受申請，需要幫助的可直接聯系波特蘭新聞負責人許張淑儀女士，她亦是翡翠區委員會成員之一，過去多次協助商企申請政府和翡翠區的各項援助和防疫保護等，聯絡請傳短訊至503-888-6298。
這一批額外的援助金分5,000元和10,000元兩個級別，希望能照顧多一些從未領到援助和真正需要援助的小商企。詳情請參閱刊載在今期波特蘭新聞B1版的廣告。