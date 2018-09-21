9月30日　北京舞蹈學院在波特蘭上演一場高水準的舞蹈專場“中國之舞” 波特蘭新聞備有少量門票方便觀眾購票

（本報訊）應西雅圖華星藝術團及美國亞洲表演藝術劇院（簡稱AAPAT）之邀，北京舞蹈學院古典舞系一行30人將於9月29日飛抵波特蘭，30日晚7時在市中心Newmark Theatre演出一場。作為中國乃至世界頂尖舞蹈殿堂的佼佼者們，跨越太平洋來到北美獻上中國古典舞經典作品，和古典舞身韻及技術技巧展演，相信這次在北美的演出，一定會給觀眾帶來不一樣的驚奇和驚喜。

本次北舞古典系一行是在4 culture藝術委員會、中國海景大酒樓、505集團、美國南海傳媒公司和中美加友好協會及招商銀行的支持下，由9月26日至10月7日到美國西海岸參加由中國駐三藩市總領館及西雅圖華星藝術團舉辦的第五屆「跨越太平洋－中國藝術節」及第二屆「西雅圖華星藝術節」。

北京舞蹈學院，作為世界一流的高等舞蹈教育學府是當今規模最大、專業性最強、設置最完善的舞蹈知名院校，它培育著中國最優秀的舞蹈藝術人才。作為中國舞蹈的搖籃，建院七十年來湧現出不同時代的無數精品，它們經過歲月的沉澱至今仍活躍在舞臺上⋯⋯，這一次，北舞古典舞系就給我們帶來了這樣一台經典作品晚會。

“中國之舞”是AAPAT 多年打造的在北美地區頗有影響力的中國舞蹈品牌晚會。此次參加表演的演員是北舞中國古典舞系最優秀的年輕舞者，他們中大部分都曾獲得過中國各類舞蹈大賽的高獎，代表了當今中國舞蹈藝術的最高水準。

據AAPAT藝術總監李恆達先生介紹，今年初這批演員出訪了歐洲和亞洲十多個國家，每到一處他們的表演都贏得觀眾們最高的禮遇和最熱烈的掌聲。這次他們來到這裡不僅帶來了國際一流水準的舞蹈表演，也帶來了包含中國文化的經典的古典舞作品。這是我們的福氣。

今次的演出內容，可以說是本地難得一見的精彩舞藝和文化的展現！

提起《踏歌》，一定很多人會說“我早就看過了！ ”甚至“我都跳過了”… 可是，你看過北京舞蹈學院表演的《踏歌》嗎？

1998年中國首屆舞蹈“荷花獎”評比，古典舞《踏歌》輕舞飛揚，豔驚四座，金獎一席當之無愧。 孫穎老師當年身兼詞曲與編導重擔，頂住重重壓力給北京舞蹈學院古典舞女班編排的該舞一舉登上首屆荷花杯的寶座。

《踏歌》可謂是當代舞蹈創作中一朵耀眼的奇葩，它因別具一格的清新之風席捲了整個舞蹈界，並由此開啟了編導孫穎老師在北京舞蹈學院創立漢唐舞專業的漫漫征程，也成為中國漢唐舞專業上一個里程碑式的作品。

如果你沒有看過北舞表演的《踏歌》，一定要看！

姚勇、張羽軍根據大型交響樂《黃河〉第二樂章創作的舞蹈詩《黃河》，被評為二十世紀精品及里程碑作品。

據AAPAT藝術總監李恆達先生介紹，這台「古典舞經典作品晚會」除剛剛介紹過的《踏歌》外，還包括曾榮獲二十世紀精品大獎的《黃河》及在全國舞蹈比賽中榮獲金獎的《秦王點兵》、雙人舞《梁祝》、《千手觀音》、《金剛》等等。

李恒達八十年代末根據著名小提琴協奏曲《梁祝》在北舞編創的雙人舞被譽為“新時代中國古典舞的代表作”，這次你也可以一飽眼福。

這是北美地區難得一見的高水準舞蹈表演，實在是愛好舞蹈的觀眾們不容錯過的演出！「中國之舞」門票分$60、$45、$35三種，另加劇場需收的手續費。為方便讀者，波特蘭新聞備有少量門票（手續費優惠）供讀者購買，讀者們亦可直接到網上購票www.portland5.com/newmark-theatre。