9千難民大軍正排隊湧向美國　期望拜登上任立即大赦



（綜合報導）拜登本週三將宣誓成為美國第46任總統，預期不但會扭轉特朗普苛刻的移民政策，還期望大赦天下，為多達1,100萬無證移民提供取得合法身份的渠道。消息一出，成千上萬的洪都拉斯難民正披星戴月，跋山涉水，步行數千公里，趕赴美國。

據CNN報導，自週五以來，估計有7,000至8,000名難民從洪都拉斯進入瓜地馬拉，準備越境進入美國。

由去年10月起， 第一批估計有1,500至2,800人離開了洪都拉斯集結在美國邊境。此後，邊境難民不斷增加，偷渡人數更加逐月遞增。

除了洪都拉斯，墨西哥本身也有很多難民準備偷渡美國，根據美國海關和邊境局的統計數據，逮捕的人數一直在上升，美國大選期間開始，10月、11月和12月，平均每月逮捕的人數高達70,000人，過去三個月已經逮捕了超過21萬人，破了過去多年的記錄。

根據邊境局的統計數據，由於大流行，2019年10月至2020年9月期間，美國逮捕偷渡人數本已經跌至新低。

但是，拜登週三上任後，會立即推動大規模的移民改革消息一出，大批難民開始連夜離開家園趕赴美國，希望能偷渡入美國，有望改善生活。

洪都拉斯要經過瓜地馬拉到墨西哥才能去到美國邊境，路途遙遠。

在過去的週末，瓜地馬拉為了阻止源源不斷的難民湧入，開始出動軍警，他們手拉手築起人牆，但還是無法阻攔這批難民，到周日更發生暴力事件，軍警使用棍棒和催淚瓦斯擊退了一批難民流。

許多難民期望著即

上場的拜登政府會歡迎他們，但現在卻陷入困境，這些嚮往美國的難民們說：“這裏沒有食物或水，有成千上萬的兒童、孕婦、嬰兒、他們不想讓我們過去。”

有軍警表示，有些難民之所以能獲准進入危地馬拉，是因為他們多是帶著孩童的家庭，警官擔心大批難民的湧入，恐造成有傷亡。

據路透社的消息，移民隊伍一旦抵達墨西哥，可能將面臨瓦解的壓力。墨西哥官員指，墨西哥與美國有關移民的協議仍然生效，這表示移民隊伍將遭到驅離。

有難民表示，他們在洪都拉斯的家園已被颶風摧毀，只能睡在路邊，也沒有東西能喂飽孩子。所以明知今次的旅程會極之艱辛，甚至可能因此會賠上性命，但仍會做出這個決定。因為結局可能都是死，為何不再拼一次呢！

其實早在2018年就發生過同樣一次有大型難民硬闖美墨邊境的事件，當時特朗普派出了15,000名美國軍人駐守邊境，不讓一人非法越境！這是美國在伊拉克駐軍3倍的規模！

另一樣令人擔心的是疫情問題，大批難民的到來，將會令到新冠疫情變得更難控制！