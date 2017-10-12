8,500萬大麻稅收 用作資助本州教育 公共安全

（本報綜述）上周五，俄勒岡州稅務局宣佈，他們已將本州所收得的8,500萬大麻稅收，分別分給學校、公共衛生機構、警察部及多個政府部門。今次是州政府自開放娛樂大麻業以來，首次將稅收分發作為資助政府多個部門的撥款。

從2016年一月起至今年八月底，俄勒岡州政府和地方政府總共收到1.086億元來自大麻業的稅款，州政府撥出956百萬元予州的酒管局，作為監管大麻業及州稅局收取稅款的營運成本。其餘則按原定的法例分配，包括：教育40%（3,400萬元）；精神健康及酒癮毒癮戒治服務20%（1,700萬元）；州警察部15%（1,275萬元）及俄勒岡州衛生局5%（425萬元）。

支持本州通過大麻合法化的安東尼．莊信表示，來自大麻業的稅收遠超過法案支持者所估計的，他指出，透過立法管制大麻業和將其合法而為政府帶來可觀的收益，使政府可用這些收益來資助重要的服務，這一想法正是支持大麻合法化人士所期望的。莊信又說，他希望其他州見到本州的情況，都會重新考慮大麻合法化的議題。

今年初，州議會通過將大麻稅的收益撥入州的教育基金，這基金的金錢是直接用在校區的支出，例如教師的相關花費及教科書等。在今個財政年度，這基金的預算是82億元，而基金的大部份來自普通基金和博彩局。

俄勒岡州學校行政人員聯合會的主任對這些額外的資助表示高興，他指出這對學校和學生都有著正面的影響。

但俄勒岡州家長教師會的主任奧圖則表示，投支持票的選民多數會以為大麻收益能成為供給學校的主要經濟來源，而實際上，這些金錢所能做的只佔整個學校體系目前需要的一個極微少的開支。他指出，大家要知道，本州所有學校，由幼稚園到12年級，一天的總開支接近3,000萬元。他形容大麻稅的投入到學校，就像是在』整個大系統所出的問題上，只貼上一片『創可貼』，起不用甚麼作用。

至於在本州的衛生局方面，該局的發言人表示，支付現有項目，例如門診、運輸和戒治服務等的撥款，將由原來來自普通基金改為現時的大麻稅收。約有100萬元將用在酒癮毒癮的預防服務，特別是州政府的青年大麻癮戒治服務。

至於地方政府，除了獲得州政府的稅收分配外，批准大麻業經營的市或縣除可獲該市或縣向大麻業徵收的銷售稅外，還可從州政府的大麻銷售稅中獲得17%。至於那些不批准大麻銷售或製作的市或縣政府，則不能分獲任何的稅款收益。

在俄勒岡州，一共有95個地方政府徵收大麻銷售稅，最高是3%，包括波特蘭市在內。單在今年的首個季度，本州政府已收到120萬元來自地方政府的大麻銷售稅。不同地方政府獲分配多少州政府的大麻銷售稅，則要視該地方政府的人口和批出售賣大麻牌照的數字多少而定。

對用大麻的收益來資助社會服務，包括教育，有市民認為這是非常好的，因為本州一直存著教育經費不足的問題；但有些市民則認為，基於道德的原則，這些來自大麻的金錢都是不道德的，不應用在教育這一神聖的工作上。