82街舊傢俱店將發展成可負擔房屋連社區中心 翡翠社區中心永久會址籌款活動正式啟動

（本報訊）目前是翡翠社區中心的臨時會址的82街舊傢俱店，即將發展成可負擔房屋連社區中心的項目，負責管理這社區中心的亞太裔聯盟（APANO）在上周舉辦『茁壯成長』籌款會，宣佈翡翠社區中心新會址籌募建築費活動正式開始。

亞太裔聯盟將今次的籌款活動命名為『茁壯成長』（Roots to Rise），寓意讓社區紮根在此，並茁壯成長，為這一個多族裔文化的地區，能抵擋所有少數族裔正面對的各樣不平等挑戰。

亞太裔聯盟的籌款目標是在2017年年底前籌得二百萬美元，籌得的款項將用作購買有五千多平方呎的地下一層，作為亞太裔聯盟的永久辦公室及翡翠社區中心的永久會址。

亞太裔聯盟表示，翡翠區內共有三百多家店舖，巴士站亦是全城最繁忙，最多人次使用的，但政府卻一直未有在翡翠區投放在基礎建設上，令到這一區無論是道路的環境或是居住的環境都不能達到安全的標準。在這個沒有任何設施的地區，82街舊傢俱店在過去三年多就成為了本區唯一讓民眾聚集的社區中心，不同文化的族裔都曾在此舉辦活動，單在2016年一年內，有超過15,000人次到來翡翠社區中心參加活動，這是一個最好的證明，社區中心確是一個社區不能缺少的活動地點。

82街舊傢俱店空置多年，一直未能找到賣家，直到運輸局有建議發展一條特快巴士線，從市中心直通格利森市後，都會局決定將這位於特快線沿線的空置單位買下來，在發展可負擔房屋的同時，亦鼓勵民眾多多使用公共運輸系統。

在工程發展之前，都會局將這單位暫時借出予社區使用，於去年都會局敲定由非營利的房屋發展機構Rose CDC負責發展，將舊傢俱店發展成一耗資1,600萬元的翡翠柏文及社區中心。

翡翠柏文及社區中心落成後，將提供48個可負擔的住宅單位予中低收入家庭，及一個超過五千平方呎的地舖，這地舖位置將成為亞太裔聯盟的永久辦公室及翡翠社區中心。

當晚出席在翡翠社區中心舉行的『茁壯成長』籌款會的嘉賓們，分別將自己對這個社區的感受和意願寫在工作人員預早準備好的樹葉、樹幹和根的上面，然後像切圖一樣，切出一棵大樹，樹根就是由嘉賓們參與社區的原因作為整棵樹的根基，有了大家對這社區的愛護，讓這棵載滿理想的大樹能茁壯成長，期待他日所有的境願都能開花結果。

籌款的詳情，可瀏覽網頁：https://www.indiegogo.com/projects/apano-roots-to-rise#/。