72Foster首座針對亞裔建設的廉租屋工程正式展開

（本報訊）由REACH 社區發展（REACH Community Development）和華人服務中心合作籌建的廉租屋苑，位於Foster 街夾72街的72 Foster工程正式展開，上周四嘉賓及多個政府部門代表席奠基儀式。

72 Foster 廉租屋苑建築需時15個月，估計明年夏天開始接受住戶申請。整項工程耗資2,400萬元，資金分別由多個機構聯合資助，包括KeyBank、房利美（Freddie Mac）、都會局（Metro）、Home Forward、波特蘭房屋局（Portland Housing Bureau）、俄勒岡州房屋及社區服務(Oregon Housing and Community Services，OHCS)和REACH 社區發展等。

對72 Foster經過幾年的努力，終於展開程， REACH執行長Dan Valliere表示非常興奮，並指出這正好切合REACH 社區發展的宗旨，在提供廉租單位的同時，又可加深與本地機構的合作伙伴關係，透過此關係，REACH 能服務東南區的多元文化社區。Dan 指的伙伴是華人服務中心，當屋苑落成後，華人服務中心將進駐屋苑，為住客們提供有文化特式的服務。

Dan 是當日典基禮的主持，並邀請了多位嘉賓致詞。

Dan表示，早在四年前，在一偶然的機會認識到華人服務中心的司徒國石醫生及梁永富主任，在談話中知道他們一直期望在東南區能有專供亞裔居住的屋苑。他特別感謝華人服務中心讓他走上服務亞裔社群的列車，讓他們有份參與亞裔社區的發展。

俄勒岡州房屋及社區服務主任Margaret Solle Salazar 在發表講話前先來介紹她所屬的機構OHCS，她說他們是屬於州政府的房屋按揭機構，其工作的目標是提供資助房屋的服務，讓州民脫貧。她指72 Foster 廉租屋苑是一個非常重要的房屋項目，故此機構提供了2,000萬元，並與多間公營及私營機構合作下，終於落實這工程。她又指出這樣的合作是極之需要的，因為目前波特蘭市的房屋危機已令人擔憂，雖然大家都在努力，但要滿足社區的需求，實在不容易；而業內的人士不斷的努力，使波特蘭市建設起來，使俄勒岡州成為不一樣的地方。

司徒國石醫生在致詞時指出，72 Foster 廉租屋苑是華人服務中心一個長久已來的夢想，因為在本市，專為亞裔人士而設的廉租屋實在少之又少，相信這是繼語言和文化之後，亞裔人士生活在此的另一大障礙。今次憑著REACH 在建房和管理方面的專才，再加上華人服務中心服務多元文化社區的專業，這將會是本市一個對文化敏感和高效率的合作關係。司徒醫生又說，由開始時只是閒談的話題，今天卻夢想成真，他表示中心將與REACH並肩作戰，實現對多元文化社區的承諾。

72 Foster 廉租屋苑共有101個單位，由套房單位到三房單位都有，地下一層是商業店舖，面積有8,900平方呎。住客方面大部份單位均會租予收入在本市的平均收入60%的市民，例如一家四口的家庭，年收入約45,000元。另有少部份單位是給予持有房屋券的低收入人士。

區內的Foster 街道設計項目和Lents 區不斷的發展，加上對面是有名的餐車場和屋苑內將來的商舖，72 Foster 廉租屋苑所在的地點，將會愈來愈旺，而且交通方便。