72 Foster廉租公寓正式入伙　住客中亞裔佔約八成 華人服務中心將進駐為住客提供服務

（本報訊）首個針對亞裔的房屋項目，72 Foster廉租公寓已開始入伙，並於上周六舉行了隆重的開幕禮，多位政府代表出席，白蓮醒獅隊在場助慶，為活動增添了不表亞裔文化特色。

72 Foster廉租公寓項目是由非營利的房屋機構REACH 社區發展（REACH Community Development）首個針對亞裔的項目，在華人服務中心的協助下，向亞裔社區徵詢在配合亞裔文化的設計上的意見，同時亦邀請華人服務中心作為該棟公寓的駐場機構，提供配合亞裔住客需要的社區健康服務。

當日的開幕禮由REACH的執行長Dan Valliere負責主持，他說：「今天大家一起慶祝這個本地廉租住屋項目的里程卑。」在過去五年與華人服務中心的合作，讓REACH 深入的了解到本市為低收入人士而設的廉租房屋系統，對不少文化族裔來說，原來都是遙不可及，難以使用的。72Foster 大樓所在的蘭斯區，是一個亞裔人口密集的地區，透過今次雙方的合作，讓一向被忽略的亞裔低收入群得到照顧。

華人服務中心董事司徒國石醫生在發表講話時指出，在2014年開始參與這項廉租住屋工程，一開始計劃就邀請不同亞裔社區人士提供意見，讓建築師在設計時能特別關注到亞裔人士的生活細節，例如每戶設有能將煮食的油煙排到屋外的抽煙設備；盡量使用大型窗口，讓屋內更開揚等。整棟大樓內各層均有亞裔文化特色的擺設等。他特別指出，那些入住的獨居長者，可享用華人服務中心所提供有文化特式的駐場服務，使他們的生活更充實，大大提升生活素質。司徒醫生指出：一個家就是你心所屬，華人服務中心一直在努力，不單只是互相支援，還有為這個社區創造夢想、希望和家。

麥縣長黛布拉．卡弗瑞（Deborah Kafoury）一直為本市的房屋問題成功提出了不少有創意的解決方法。縣長在講話時指出，之前大家都認為將廉租房屋興建在離市區較遠，地價較平的地方，就能解決問題，結果卻是失敗的。她強調要一個家庭或個人有安穩的生活，政府所建的廉租屋必需要就近大家所需的設施，例如公交車、雜貨店、學校、公園等，因為這些都是構成一個社區的重要元素。另外縣長又提到，要成功，聽取社區意見是非常重要的。她說今次REACH 社區發展、華人服務中心和Home Forward 合作建造的廉租屋，無論在位置或是設計，都是合乎大眾心意的。

都會局委員Bob Stacey表示，聯邦政府撥款給予大型的公交項目，但都會局同時亦說服聯邦政府投放在繁忙公交沿線的廉租房屋項目，因為公交系統的使用者不竟以低收入人士為主要。Bob說，都會局將不負選民所通過徵收地稅的項目，在未來努力為本市收入低於中位數60%的市民建造更多的可負擔房屋單位。

眾議員 Alissa Keny-Guyer表示他們在州政府不斷努力改善房屋政策，包括改變土地用途，使能配合興建各種不同形式的可負擔住屋單位，給予更多低收入人士有住屋的機會。

Home Forward的Ian Davie說，看到有這麼多的社區伙伴支援這些新的廉租住屋項目，他們亦毫不猶疑的發出住屋補助券給予極低收入階層的人士，讓他們也能入住這些廉租單位，該機構為72Forster 公寓共發出了26張第八類房屋補助券供申請。

72Forster 公寓內共有101個單位，分有套房、一房到三房等不同的單位，租金由$690到$1,175元。

據華人服務中心主任梁永富表示，72Forster 公寓的住客有近80%是亞裔，其中有10多戶是華人。

72Forster 公寓成為本市首個針對亞裔的房屋項目，背後的推手不能不提華人服務中心董事司徒醫生，他在接受本報訪問時表示，非常開心終於見到這棟公寓落成，並有多戶華人入住，亞裔住客的比率更超過80%。他指出在過去，廉租住屋項目針對的都不會是亞裔人士，他早在1987年時他已有為亞裔人士建造廉租公寓的夢想。如今的華人社區有住屋、有診所、有服務，這個鐵三角就是司徒醫生認為本地華人擁有一個建全生活，和穩固社區的必備因素。司徒醫生表示，如今願望雖然實現了，但都只是第一步，他往後將繼續為華人福址而努力，並呼籲更多有心的華人參與這等社區事務。