7.1 開始加人工 波特蘭市最低工資調升75仙至每小時12元

（本報訊）七月一日起，本州的打工仔又再加薪啦！

在大波特蘭地區，最低工資已調升75仙至每小時12元；而在俄勒岡州其它地區，最低工資的調整幅度會按該地區的生活水平來定，而大部份地區均由每小時的10.25元調升50仙到10.75元。

今次的調整是本州通過的法例，分多次遞增的第二次。法例規定，到2022年，最低工資將調至14.75元的水平。與去年的工資水平比較，在波特蘭市，最低工資的升幅已超過15%。

本州的勞工部估計，至去年暑期，在全州範圍，有7.4%的職位，約160,000個，是領取最低工資的；而其它的職位，平均的時薪約為18.59元。

這個消息，對打工仔來說絕對是一個好消息。但對不少小型企業來說，特別是餐館業，生意將更難做。

經濟學者對大幅增加最低工資持兩派的看法。有指，當最低工資去到一個高水平時，僱主就要縮減人手來維持；另一派則表示高水平的最低工資不會對僱主做成太大的影響，同時工人亦能減低對福利的依賴。

州經濟分析部門估計，因為實施了這最低工資法例，到2025年，本州將少了近四萬個職位，但這並不表示有這樣數目的工人被裁減，這只是說在未來數年的職位增長率較低。

本州目前的經濟增長快速，失業率正處於歷史新低的4.1%，不少企業已出現勞工短缺的情況，根據企業的報告，有三分二的空缺找不到合資格的工人來填補。本州的經濟專家指，在這情況下，已大大減低了調升最低工資對企業的影響。

同在七月一日起調整最低工資的三藩市，成為了全美首個城市將最低工資調高至每小時15元。該市有不少小型企業已表示，為了給員工每小時15元的最低工資，他們要裁減人手和加價。有不少更擔心在這高成本下，生意能否還能站立得住。