7月1日又到加薪時　大波特蘭地區最低工時升到＄13.25



你是否賺取最低工資的勞工階層？明天（7月1日），又是你加人工的日子！

今次加薪幅度由每小時50仙到75仙不等，主要視乎你工作的地區。

大波特蘭地區：由每小時$12.50升到$13.25；

範圍包括：北至哥倫比亞河－西至Froest Grove－東至Troutdale－南至Wilsonville：

標準區：由每小時$11.25升到$12.00；

包括Benton, Clatsop, Columbia, Deschutes, Hood River, Jackson, Josephine, Lane,Lincoln, ,Linn, Marion, Polk, Tillamook, Wasco, Yamhill, 和部份的卡加瑪士、麥魯瑪和華盛頓縣；

非城市地區：由每小時$11.00升到$11:50；

包括Baker, Coos, Crook, Curry, Douglas, Gilliam, Grant, Hamey, Jefferson, Klamath, Lake, Malheur, Morrow, Sherman, Umatilla, Union, Wallowa, Wheeler。

想清楚知道自己加多少工資，可到網頁：bit.ly/metroboundary，輸入工作地址就可。

今次加工薪是自2016年分期將最低工資陸續提升到每小時15元的第五期，每年的七月加薪一次，直至2023年為止。之後，將會按消費指數作調整。

勞工部特別指出，如果工資是按件計，按小時，按佣金支付或按天支付，你加起來的工資仍然必須有最低工資的水平。但如餐館行業客人給予的小費則不能計算在工資內，小費可以集中起來分給員工，管理層和東主是不能與員工一起分享小費的。

據了解，俄勒岡州的最低工資屬全國最高水平的，連同今次提高時薪後，只有三個州的標準最低時薪是超過本州的12元，他們分別是華盛頓州的13.50元，加州的13元和馬薩諸塞州的12.75元，而這三州亦將在本年度再度提升這最低工資水平。而至於華盛頓特區則已是每小時15元，紐約州亦將在今年年底升到12.50元。

至於聯邦政府規定的最低工資，則自2010年起已沒有調整過，仍然是每小時7.25元。

州勞工部長Van Hoyle 表示，最低工資的作用是要確保本州的勞工階層的家庭，在辛勞工作下，賺取到能夠照顧家庭基本生活需要的工資水平。

Hoyle部長呼籲任何未有領到正確最低工資的工人，可到oregon.gov/minimumwage網頁投訴。至於對最低工時有問題的僱主，亦可到這網頁查閱，如需要幫助可到勞工部的熱線電郵： *protected email* 或撥電971-673-0824。