7月首12天本市槍擊案猖狂地增380%



（本報綜述）根據波特蘭警方一份有關本市槍擊案的最新報告，7月頭12天的槍擊案與去年同期上比，增加了380%至42宗，而謀殺案仍出現最高紀錄的數字：24小時內有5宗。就這情況，波特蘭市長泰德．惠勒聯同波特蘭警察局長查克．洛威爾在周一舉行了新聞發佈。

惠勒市長在會上說：「我要求您的幫忙，公眾的幫忙。如果你有任何有關這些罪案的資料，請通知我們。眾所周知，我們目前正處於一個極具挑戰的時刻，但如大家一起團結起來，我們能應對現時的公眾健康和公眾安全的威脅。」

對所有槍擊案件和謀殺案件的受害人，洛威爾局長說：「每一個數字是代表著一個人，在24小時內有5宗謀殺案，這數字絕對是驚人！」

市長和局長均表示對罪案大增的原因不了解。

在7月1日市政府正式解散「減少槍支暴力小組」，市長不相信事態與此有關，而局長亦指出小組解散的影響應該未有這樣快就出現，並表示警方仍在調查這一連串的案件中，並已有多人被捕。

在新聞會上，市長和局長亦回應了在周日晚的示威中，有聯邦警察向示威者發射某種彈藥，射中一名示威者的頭部，引致其受傷流血。市長說，他要這名聯邦警察負責。市長表示，他無權下令保護市區聯邦建築的官員離開波特蘭。

洛維爾亦重申，聯邦警察是在不同的指揮鏈下運作。他說波特蘭警方與聯邦警察執行任務的地點非常接近，彼此都有溝通，主要是為了消除衝突。而聯邦警察是受命於聯邦的指揮，波特蘭警方在聯邦警察執行任務時，並無參與其中。

就示威者被擊至受傷事件，本州的領導人，包括州長，參議員朗．懷登，及波特蘭市的非裔議員哈迪斯蒂，均提出遣責，並斥責特朗普總統決定將派遣這些聯邦人員到波特蘭。在周日，惠勒市長已發聲明中說，他與俄勒岡州檢察官比利．威廉姆斯進行了討論，並表示美國法警部門將進行徹底調查。

波特蘭市在過去一星期內，警方可以說是轍夜未眠的要應付市中心的暴力示威外，還要應付連串發生的槍擊和謀殺案。這包括：

－ 周五在東南區，一名61歲男子被其29歲女兒刺死，該名女子後被控二級謀殺罪。

－ 周五晚9時在東南區136街夾Powell 街附近，有人報警聽到有7-10響槍聲，一名19歲女子被擊斃。

－ 周五下午一時，在東南區84街，一名18歲少女被槍殺。

－ 周四晚8時多，在西南區Barbur 大道8300街區內，發現一名男子被槍殺。

－ 周三下午3時多，在東南區的Buckman 街坊，有一男子因刺傷並企圖開槍殺人被捕，現被控二級謀殺罪，在這案件中，有涉伋開槍，但沒有人死亡。

－ 周三晚9時半，在東南區有人開槍，子彈射中兩輛車，一名10歲的女孩受傷，當時她和母親及另外3名孩子在車上。期後警方在SE Harold街和134街上發現了超過25個子彈盒。

－ 周四晚1時許，在市中心的示威現場，有一駕車人士向相反方向行車而遭到在場示威者的對罵，當該輛汽車駛離時，有人從車上開了數槍。