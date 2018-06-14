6市長敦促聯邦政府不再將大麻列入非法毒品名單

(綜合報導)總統特朗普表示支持國會兩黨立法放寬對大麻的禁令之後剛剛幾天，6個城市的市長星期一表示，他們願聯手共同推動大麻政策改革。據報導，丹佛、西雅圖、波特蘭、舊金山、洛杉磯、拉斯維加斯和西沙加緬度的市長在波士頓舉行的美國市長會議上發起宣言，敦促美國政府將大麻從非法毒品名單中去掉。

會議發言人瓊斯表示，他們的倡議得到更多與會者的批准。加州奧克蘭和科羅拉多州桑頓市長也都保證支持聯邦改革。丹佛市長漢科克表示，作為已成功管理這個新行業的市長，我們具有親身經驗，能幫助國會採取措施，支持其它地方政府進入這個新領域。

波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)表示，大麻行業僱傭數千名工人，能為俄勒岡帶來數百萬美元的收入。

他在星期一的電郵中表示，「禁止大麻的政策已經失敗。它未能保護我們儿童的安全，它辜負了執法機構，它尤其不成比例的將有色社區當做目標並因為低層次毒品問題而起訴他們。」特朗普表示他也許支持國會兩黨放寬對大約30州的大麻政策。獲得兩黨議員都支持的法案已於6月7日提出，將急劇改變全美大麻用戶和企業的法律環境。

科羅拉多州共和黨參議員加德納等4人發起的新法案將保證各州有權決定各自的大麻政策。但部分聯邦禁令仍將保留不變，包括對21歲以下年輕人出售大麻。