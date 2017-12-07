55萬美國人無家可歸 西岸城市流浪者顯著增加

聯邦住房和城市發展部星期三發表年度統計報告顯示，2017年度美國無家可歸者總人數約為55萬，比2016年上升了近1％，這也是自2010年來，全美的無家可歸人數首次上升，其中西岸的流浪者數量顯著增加。

住房及城市發展部部長的年度報告顯示，在今年1月所做的調查顯示，全美有55萬4000人無家可歸，比2016年上升了近1個百分點。

在這55萬4000人中，有19萬3000人沒有入住收容所，而是選擇在車上、帳篷或者街上渡過夜晚，這一數字比兩年前上升了9%。

其中西岸多個城市的無家可歸者數量急劇上漲，自2015年來，西岸至少有10個城市和縣因為無家可歸者問題而宣佈進入「緊急狀態」。

住房及城市發展部部長的本·卡森表示，「在紐約和洛杉磯這樣的大城市，無家可歸者的數量急劇上升，而中小型城市的人數則沒有太大變化。」

本·卡森將這歸咎為大城市不斷上漲的房租以及與趕不上房租上漲速度的收入水準 。

報告稱，今年2月，紐約市全部收容所一晚共收留76501人，這一數字比去年上升了4%。而5%的紐約市無家可歸者以街頭為家。

洛杉磯收容所一晚共收留55199人，但這一數字比去年暴增了26%，在洛杉磯的大部分無家可歸者（74%）則選擇不入住收容所。